दिल में देशभक्ति और चेहरे से टपकता खून, सलमान खान ने शुरू की बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग, लेह से पहली फोटो आई सामने

Salman Khan Battle of Galwan: बॉलीवुड के दंबग खान ने अपनी मचअवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग शुरू कर दी है. इस मूवी की शूटिंग के दौरान का पहला सीन भाईजान ने लेह से शेयर किया है जिसमें उनके चेहरे से खून टपकता हुआ नजर आ रा है. इस फोटो को सलमान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जो पलभर में वायरल हो गया.

आर्मी अफसर के रोल में सलमान

इस फोटो में सलमान खान आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं. इस फोटो को एक्टर ने जैसे ही शेयर किया तो फैंस कमेंट करने लगे. रिपोर्ट्स की मानें तो सबसे पहले मेकर्स लद्दाख में इस फिल्म का क्लाइमैक्स शूट करेंगे. ऐसा इसलिए भी क्योंकि मौसम बिगड़ने से पहले वो फिल्म का अहस हिस्सा शूट करना चाहते हैं. गलवान फिल्म का क्लाइमैक्स सीन इस मूवी का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है. यहां तक कि मेकर्स ने क्लाइमैक्स शूट करने की सारी तैयारियां भी कर ली हैं.

अपूर्व लाखिया कर रहे शूट

इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह पहली बार स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. इसके अलावा मूवी में जेन शॉ, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, हीरो सोहल और विपिन भारद्वाज सहित और कलाकार हैं.