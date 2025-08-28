नेशनल अवॉर्ड विनर अभिषेक शाह की फिल्म 'धबकारॉ' की शूटिंग शुरू,ये दो बड़े सितारे आएंगे नजर

नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर अभिषेक शाह ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म Dhabkaaro की शूटिंग शुरू कर दी है. इसके साथ ही मोशन पोस्टर आउट कर दिया है.
Dhabkaaro Film: नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर अभिषेक शाह ने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है. इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया साथ ही बताया कि उनकी आने वाली फिल्म 'धबकारॉ' की शूटिंग शुरू हो चुकी है. इस फिल्म में दो दिग्गज एक्टर नजर आएंगे. जिन्हें आप कई मूवीज में पहले देख चुके हैं.
ये दो सितारे आएंगे नजर
अभिषेक की 'धबकारॉ' में देवेन भोजानी के अलावा आर्जव त्रिवेदी मुख्य किरदार में है. इस फिल्म का ऐलान करते हुए डायरेक्टर ने एक मोशन पोस्टर रिलीज किया. साथ ही पोस्ट किया- 'एक नए सफर की शुरुआत हो गई है. द मूविंग मंत और हरफनमौला फिल्म्स प्रजेंट धबकारॉ..सिनेमाघरों में गर्मी में 2026 को आएगी. लेखक और डायरेक्टर अभिषेक.'
गुजरात और कई जगह पर होगी शूटिंग
'धबकारॉ' मूवी एक दिल को छू लेने वाला एंटरटेनर बताया जा रहा है. जिसमें हर तरह की भावनाओं को पिरोया गया है. ये फिल्म गुजरात के विभिन्न लोकेशनों पर फिल्माई जा रही है. जो हर राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता को नए अंदाज में बड़ी स्क्रीन पर लेकर आएगी.
सिर्फ लोगों का मनोरंजन ना करें...
इस फिल्म को लेकर डायरेक्टर अभिषेक ने कहा कि 'फिल्ममेकर के तौर पर मैं हमेशा मानता हूं कि मानवीय भावनाएं हर कहानी की धड़कन होती हैं. हेलारो से उम्ब्रो और अब धबकारो तक, मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश रही है कि ऐसी फिल्में बनाऊं जो सिर्फ मनोरंजन न करें, बल्कि दर्शकों की यादों में लंबे समय तक जिंदा रहें.' वहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर आयुष पटेलन ने कहा- 'हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ऐसी कहानियां कहने की रही हैं, जो समय से परे हों. हेलारो भी उसी ख्वाब से पैदा हुई थी और अब धबकारो के साथ हम फिर से दिलों को छूने की उम्मीद रखते हैं.
इस फिल्म के लिए मिला था नेशनल अवॉर्ड
अभिषेक को नेशनल अवॉर्ड फिल्म 'गोल्डन लोटस' के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का मिला था. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से सम्मानित होते हुए ये फोटो डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की है.जो कि दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर की है.
