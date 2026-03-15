खुल गया ‘बड़े साहब’ का राज… सलमान खान या इमरान हाशमी कौन निभाएगा ये किरदार? रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ में खुलेंगे कई बड़े राज

स्पाई ड्रामा फिल्म ‘धुरंधर 2’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे और उनके मन में इस समय सिर्फ एक ही सावल चल रहा है, फिल्म में बड़े साहब कौन हैं?. आदित्य धर द्वारा डायरेक्ट और रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने पहले ही जबरदस्त सुर्खियां बटोर ली हैं, लेकिन बड़े साहब का किरदार निभाने वाले एक्टर की पहचान अभी भी लोगों के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है. 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म 'धुरंधर' में कई बार बड़े साहब का जिक्र और नाम लिया जाता है, जिससे यह साबित होता है कि वो मेजर इकबाल से भी ज्यादा ताकतवर इंसान है.

फिल्म की कहानी के अनुसार, बड़े साहब पर्दे के पीछे से सब कुछ और सभी लोगों को कंट्रोल करने वाले मास्टरमाइंड है, जो आदित्य धर की इस फ्रेंचाइजी का सबसे ज्यादा सस्पेंस फुल कैरेक्टर में से एक है. यहां तक ​​कि संजय दत्त का किरदार एसपी चौधरी असलम भी अक्सर फिल्म में इस शख्स का जिक्र करता है, जो आतंकी नेटवर्क में उसकी हुकुमत की ओर इशारा करता है.

कौन होगा बड़े साहब?

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ में यूं तो कई राज खुलेंगे, लेकिन बड़े साहब का किरदार कौन निभाएगा ये आज भी फैंस की ओर से सबसे बड़ा सवाल है, जिसे जानने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं इस बीच, फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने भी हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पर एक इंटरेस्टिंग पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘बड़े भाई साहब कौन हैं? अभी भी अटकलों का सिलसिला जारी है. बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे.’

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Who is the Bade Bhai Sahab? The guess game is still on. Just wait a few more days, guys — you’ll get all your answers. — Mukesh Chhabra CSA (@CastingChhabra) March 13, 2026

सलमान खान या इमरान हाशमी?

कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘या तो सलमान खान हैं या इमरान हाशमी.’ दरअसल कुछ समय पहले ‘धुरंधर’ के सेट से सलमान की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद से फैंस को लग रहा है कि कहीं सल्लू भाई ही तो बड़े साहब नहीं?. वहीं खबरों के मुताबिक, अनिल कपूर को भी फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इसे साइन करने से इनकार कर दिया.

फिल्म की कहानी में क्या होगा

बात करें ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ की कहानी के बारे में तो, इसके 'धुरंधर' के क्लाइमैक्स से शुरू होने की उम्मीद है, जो एक शानदार अंत था. वहीं फिल्म के सीक्वल में रणवीर सिंह के किरदार जसकिरत की दोहरी पहचान और बॉर्डर पार चल रहे खतरनाक खुफिया प्लान को और गहराई से दिखाया जाएगा. ट्रेलर में रहमान डकैत की मौत के बाद कराची के अंडरवर्ल्ड में बदलती सत्ता और हमजा के खतरनाक अवतार को दिखाया गया है, जिसने फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है.