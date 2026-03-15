Advertisement
trendingNow13141318
Hindi Newsबॉलीवुडखुल गया ‘बड़े साहब’ का राज… सलमान खान या इमरान हाशमी कौन निभाएगा ये किरदार? रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ में खुलेंगे कई बड़े राज

खुल गया ‘बड़े साहब’ का राज… सलमान खान या इमरान हाशमी कौन निभाएगा ये किरदार? रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ में खुलेंगे कई बड़े राज

WHO WILL PLAY BADE SHAHEB CHARACTER ? रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ जल्द ही बिग स्क्रीन पर धमाका करने वाली है, जिसकी कहानी पहले भाग के अंत से शुरू होगी.  सीक्वल में ‘धुंरधर’ के कई राज और बड़ी गुत्थी सुलझती हुई दिखाई देंगी, जिसमें सबसे बड़ा सस्पेंस बड़े साहब के किरदार को लेकर बना हुआ है, इस किरदार के लिए दो लोगों के नाम पर बार-बार चर्चा हो रही है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुल गया ‘बड़े साहब’ का राज… सलमान खान या इमरान हाशमी कौन निभाएगा ये किरदार? रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ में खुलेंगे कई बड़े राज

स्पाई ड्रामा फिल्म ‘धुरंधर 2’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे और उनके मन में इस समय सिर्फ एक ही सावल चल रहा है, फिल्म में बड़े साहब कौन हैं?. आदित्य धर द्वारा डायरेक्ट और रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने पहले ही जबरदस्त सुर्खियां बटोर ली हैं, लेकिन बड़े साहब का किरदार निभाने वाले एक्टर की पहचान अभी भी लोगों के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है. 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म 'धुरंधर' में कई बार बड़े साहब का जिक्र और नाम लिया जाता है, जिससे यह साबित होता है कि वो मेजर इकबाल से भी ज्यादा ताकतवर इंसान है. 

फिल्म की कहानी के अनुसार, बड़े साहब पर्दे के पीछे से सब कुछ और सभी लोगों को कंट्रोल करने वाले मास्टरमाइंड है, जो आदित्य धर की इस फ्रेंचाइजी का सबसे ज्यादा सस्पेंस फुल कैरेक्टर में से एक है. यहां तक ​​कि संजय दत्त का किरदार एसपी चौधरी असलम भी अक्सर फिल्म में इस शख्स का जिक्र करता है, जो आतंकी नेटवर्क में उसकी हुकुमत की ओर इशारा करता है. 

कौन होगा बड़े साहब?
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ में यूं तो कई राज खुलेंगे, लेकिन बड़े साहब का किरदार कौन निभाएगा ये आज भी फैंस की ओर से सबसे बड़ा सवाल है, जिसे जानने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं इस बीच, फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने भी हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पर एक इंटरेस्टिंग पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘बड़े भाई साहब कौन हैं? अभी भी अटकलों का सिलसिला जारी है. बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे.’

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान खान या इमरान हाशमी?
कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘या तो सलमान खान हैं या इमरान हाशमी.’ दरअसल कुछ समय पहले ‘धुरंधर’ के सेट से सलमान की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद से फैंस को लग रहा है कि कहीं सल्लू भाई ही तो बड़े साहब नहीं?. वहीं खबरों के मुताबिक, अनिल कपूर को भी फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इसे साइन करने से इनकार कर दिया. 

fallback

फिल्म की कहानी में क्या होगा
बात करें ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ की कहानी के बारे में तो, इसके 'धुरंधर' के क्लाइमैक्स से शुरू होने की उम्मीद है, जो एक शानदार अंत था. वहीं फिल्म के सीक्वल में रणवीर सिंह के किरदार जसकिरत की दोहरी पहचान और बॉर्डर पार चल रहे खतरनाक खुफिया प्लान को और गहराई से दिखाया जाएगा. ट्रेलर में रहमान डकैत की मौत के बाद कराची के अंडरवर्ल्ड में बदलती सत्ता और हमजा के खतरनाक अवतार को दिखाया गया है, जिसने फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

DHURANDHAR 2 SALMAN KHANEmraan HashmiRanveer Singh

Trending news

ममता के गढ़ में कब होगा चुनाव? 5 राज्यों के लिए चुनाव आयोग की आज प्रेस कांफ्रेंस
West Bengal Election 2026
ममता के गढ़ में कब होगा चुनाव? 5 राज्यों के लिए चुनाव आयोग की आज प्रेस कांफ्रेंस
गैस सिलेंडर की कमी या अफवाह, ZEE NEWS ने प्लांट पर जाकर क्या देखा? जानिए सच्चाई
lpg gas
गैस सिलेंडर की कमी या अफवाह, ZEE NEWS ने प्लांट पर जाकर क्या देखा? जानिए सच्चाई
'हथियार का इस्तेमाल तुरंत...', मिडिल ईस्ट वॉर के बीच नॉर्थ कोरिया का US को संदेश
North Korea
'हथियार का इस्तेमाल तुरंत...', मिडिल ईस्ट वॉर के बीच नॉर्थ कोरिया का US को संदेश
Sabarimala Row: फिर बंद होंगे महिलाओं के लिए मंदिर के द्वार? सरकार ने लिया 'यू-टर्न'
sabarimala row
Sabarimala Row: फिर बंद होंगे महिलाओं के लिए मंदिर के द्वार? सरकार ने लिया 'यू-टर्न'
Weather News: आंधी-तेज हवाओं के बाद दिल्ली-NCR में बारिश, गर्मी से मिली राहत
Rain
Weather News: आंधी-तेज हवाओं के बाद दिल्ली-NCR में बारिश, गर्मी से मिली राहत
असम विधानसभा चुनाव: कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 23 उम्मीदवारों को मौका; देखें सूची
Assam
असम विधानसभा चुनाव: कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 23 उम्मीदवारों को मौका; देखें सूची
'केंद्र ने किया पंजाब के साथ धोखा...', CM मान ने गृह मंत्री शाह से पूछे ज्वलंत सवाल
Punjab
'केंद्र ने किया पंजाब के साथ धोखा...', CM मान ने गृह मंत्री शाह से पूछे ज्वलंत सवाल
'किराये के मकानों में गुजार दी जिंदगी...' सहायक ने सुनाया खामेनेई का अनसुना किस्सा
israel iran war
'किराये के मकानों में गुजार दी जिंदगी...' सहायक ने सुनाया खामेनेई का अनसुना किस्सा
अब PNG कनेक्शन वाले नहीं ले पाएंगे एलपीजी सिलेंडर, संकट के बीच सरकार का फैसला
LPG
अब PNG कनेक्शन वाले नहीं ले पाएंगे एलपीजी सिलेंडर, संकट के बीच सरकार का फैसला
'ईरान के रास्ते ही कश्मीर पहुंचा इस्लाम', महबूबा मुफ्ती ने लोगों से की ये खास अपील
Mehbooba Mufti
'ईरान के रास्ते ही कश्मीर पहुंचा इस्लाम', महबूबा मुफ्ती ने लोगों से की ये खास अपील