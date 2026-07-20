'जना नायकन' की एडवांस बुकिंग ने तोड़ा रिकॉर्ड, रिलीज से पहले ही कमा डाले करोड़ों; टिकटों की कीमत ₹2500 तक

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' खूब चर्चा में है. इसे विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है. सेंसर बोर्ड से मंज़ूरी मिलने के बाद ये फिल्म बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. वहीं, फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है.
साथ ही टिकट विंडो पर प्री सेल में फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स ने सभी को हैरान कर दिया है. इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है. चलिए यहां इसकी एडवांस बुकिंग रिपोर्ट जानते हैं.
बीते 54 घंटों में देशभर में इसने ₹10 करोड़ से अधिक की ग्रॉस कमाई कर ली है. यही नहीं, फैंस फिल्म देखने के लिए ₹2500 रुपये तक के टिकट खरीद रहे हैं. फिल्म के तमिल वर्जन के लिए ज्यादातर जगहों पर टिकट की कीमत 100 रुपये से 800 रुपये के बीच रखी गई है. बेंगलुरु में सीन बिल्कुल ही अलग है. क्योंकि यह फिल्म के प्रोड्यूसर के.वेंकटा नारायण का गढ़ है.
कई शो में टिकट 500-800 रुपये में मिल रहे हैं, लेकिन अब तक लिस्ट किए गए ज्यादातर शो के टिकट 1000 रुपये से ज्यादा कीमत के है. कुछ सिनेमाघरों में सुबह 6:30 बजे वाले शो के टिकट पहले ही बिक चुके हैं और कुछ 'सोल्ड आउट' दिखा रहे हैं. जबकि, सिनेपोलिस:नेक्सस शांतिनिकेतन में रिक्लाइनर सीटों की कीमत 2500 रुपये है, जो अब तक इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा है. कुछ सिनेमाघरों में प्रीमियर शो के टिकट, जिनकी कीमत 800 से 1000 रुपये के बीच थी, पहले ही बिक चुके हैं. एडवांस बुकिंग अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है इसलिए यह देखना बाकी है कि कीमतें कितनी ऊपर जाती हैं.
इतना ही नहीं, चेन्नई के कमला सिनेमाज ने अनाउंसमेंट की कि उन्होंने अकेले अपने थिएटर में कुछ ही मिनटों में फिल्म के 10,000 टिकट बेच दिए. फिल्म की रिलीज की तारीख की ऑफीशियल अनाउंसमेंट से पहले ही विदेशों में इसकी बुकिंग शुरू हो गई थी. यूके के डिस्ट्रीब्यूटर अहिंसा एंटरटेनमेंट का दावा है कि उन्होंने अनाउंसमेंट के एक घंटे के अंदर ही हजारों टिकट बेच दिए.
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 18 जुलाई को शाम 06 बजे एडवांस बुकिंग शुरू हुई और 24 घंटे के भीतर ही ब्लॉक सीटों सहित ₹6.7 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी थी. जबकि सोमवार दोपहर तक 54 घंटों में कुल 2.71 लाख से अधिक टिकटों की प्री-बुकिंग हो चुकी है. इनसे ₹6.89 करोड़ की ग्रॉस कमाई हुई है. जबकि ब्लॉक सीटों को जोड़ दें तो 'जन नायकन' के लिए ₹10.48 करोड़ की ग्रॉस एडवांस बुकिंग दर्ज हो चुकी है.
फिल्म'जन नायकन' 23 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बताया जा रहा है कि यह फिल्म विजय के अभिनय करियर को एक यादगार विदाई देगी. विजय ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ में ही नहीं, बल्कि पूरे देश-विदेश में भी है. यही वजह है कि 'जन नायकन' साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है.
फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है, जबकि इसका निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है. मेकर्स का दावा है कि फिल्म में दमदार कहानी, बड़े स्तर का निर्माण और शानदार सिनेमाई अनुभव देखने को मिलेगा. पूरी टीम फिल्म को विजय के करियर के अनुरूप एक यादगार फिल्म बनाने में जुटी हुई है.