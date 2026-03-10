रणबीर-आलिया-विक्की की ‘लव एंड वॉर’ को लेकर बड़ा अपडेट, कुछ अहम सीन हो रहे रीशूट? बढ़ा फिल्म का बजट!

Love & War Budget: बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक साथ नजर आने वाले हैं. अब हाल ही में फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

फिल्म के अहम सीन हो रहे दोबारा शूट

हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के कुछ अहम सीन दोबारा शूट किए जा रहे हैं. संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही फिल्म को पहले इसी साल 2026 में अगस्त में रिलीज करने का प्लान था, लेकिन अब कुछ सीन के रीशूट होने के वजह से इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा सकती है.

बदल सकती है रिलीज डेट?

बताया जा रहा है कि लीला भंसाली अपनी इस फिल्म में एकदम परफेक्शन चाहते हैं, इसलिए कुछ अहम सीन को दोबारा शूट किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीन के रीशूट की वजह से फिल्म का बजट काफी बढ़ गया है. वहीं लगातार हो रहे इस रीवर्क के वजह से फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल तो तय नहीं है.

सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक ये फिल्म

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' उनके सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक बन चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की रिलीज में देरी होने के वजह इसका भव्य पैमाना बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि फिल्म में बड़े एरियल एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाएंगे, जिन पर वीएफएक्स का काम होना है. इन जटिल सीन को तैयार करने में काफी समय लग सकता है. इसलिए फिल्म की रिलीज को आगे किया जा सकता है. इससे पहले इंस्टाग्राम के एक लाइव सेशन के दौरान रणबीर कपूर ने खुद कन्फर्म किया था कि 'लव एंड वॉर' की रिलीज आगे बढ़ गई है. अब इस फिल्म को 'रामायण पार्ट 1' के बाद रिलीज किया जाएगा. हालांकि अभी तक रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है.