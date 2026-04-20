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'राम' बनकर छा जाएंगे रणबीर कपूर? अनुराग बसु ने दिया बड़ा बयान, बोले- 'जो सोचा था, उससे भी शानदार निकले'

Anurag Basu On Ranbir Kapoor Ramayana: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को उनकी फिल्म 'रामायण' में उनके राम के किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. इसी बीच फिल्ममेकर अनुरागबसु ने एक्टर की परफॉर्में की जमकर तारीफ की.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 20, 2026, 05:55 PM IST
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'राम' बनकर छा जाएंगे रणबीर कपूर? अनुराग बसु ने दिया बड़ा बयान, बोले- 'जो सोचा था, उससे भी शानदार निकले'

Anurag Basu On Ranbir Kapoor Ramayana: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में रणबीर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. उनका लुक 2 अप्रैल को मुंबई के एक भव्य कार्यक्रम में जारी किया गया था. इससे पहले लॉस एंजिल्स में भी चुनिंदा दर्शकों को उनके इस लुक की एक झलक दिखाई गई थी. जहां कुछ लोगों ने रणबीर कपूर के इस किरदार की तारीफ की, तो कुछ लोग इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए और उन्हें इस भूमिका के लिए 'बेमेल' बताया. अब फिल्म निर्माता अनुराग बसु ने रणबीर के राम के किरदार पर अपनी बात रखी.

'मैंने जैसे रूप में रणबीर को सोचा था...'

मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर अनुराग बसु ने कहा कि इस लुक को पर्दे पर उतारने के लिए साहस की जरूरत होती है. हाल ही में अनुराग बसु ने एक इंटरटेनमेंट पोर्टल को इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने रणबीर कपूर के श्रीराम लुक की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'जब रणबीर ने यह फिल्म साइन की थी, तब मैंने उन्हें 'राम' के रूप में जैसा सोचा था और जैसी उम्मीद की थी, वह उससे भी ज्यादा शानदार निकले. मुझे यही उम्मीद थी कि रणबीर ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि उन्हें चुनौतियां बहुत पसंद हैं. यह बहुत मुश्किल काम था और 'राम' का किरदार निभाने के लिए उस कैरेक्टर में पूरी तरह ढल जाने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है.'

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'फिल्म और तस्वीरों में कमाल का काम दिखा...'

अनुराग बसु ने आगे कहा, 'एक एक्टर के लिए 'हां' कहना बहुत हिम्मत का काम होता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग एक्टर्स को एक ही तरह के किरदारों में बांध देते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि यह उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है. फिल्म और तस्वीरों में मैंने जो कुछ भी देखा है, उसमें उन्होंने कमाल का काम किया है. मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भारी बजट में बन रही फिल्म

वहीं फिल्म 'रामायण' की बात करें तो रणबीर कपूर की इस फिल्म को 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनाया जा रहा है, जिसमें दोनों पार्ट शामिल होंगे. इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश के अलावा साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह और लारा दत्ता समेत कई सितारे नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं. फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा और दूसरा पार्ट अगले साल 2027 में आने की तैयारी में है.

पहले भी साथ काम कर चुके रणबीर कपूर और अनुराग बसु

बता दें कि अनुराग बसु, रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'बर्फी' में काम कर चुके हैं. यह फिल्म रणबीर के करियर की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया था. इसके अलावा दोनों ने साथ में 'जग्गा जासूस' में भी काम किया था, हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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