रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ने उड़ाए होश, क्या टूटेगा शाहरुख की ‘किंग’ का रिकॉर्ड?

Ramayana Distribution Rights Deal: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' काफी चर्चा में है. वहीं इसके प्रोड्यूसर ने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की डील के लिए बातचीत शुरू कर दी है. मगर उन्होंने इसके हिंदी राइट्स के लिए जो कीमत डिस्ट्रिब्यूटर्स के सामने रखी है, उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं. लेकिन ये डील उनकी डिमांड के आस-पास भी हुई तो शाहरुख खान की 'किंग' का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जिसकी डील 250 करोड़ रुपये में हुई है.
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Ramayana Distribution Rights Deal: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' को रिलीज होने में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन ये फिल्म अभी से ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं. इसे भारत की सबसे महंगी फिल्म के तौर पर मेकर्स ने प्रोजेक्ट किया है और इसलिए फिल्म का स्केल भी बहुत बड़ा है. फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा, लेकिन अभी इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर बातचीत शुरू हो गई है. देश के कई बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस 'रामायण' के राइट्स को खरीदने की फिराक में हैं.
'रामायण' जैसी फिल्म, जिसे देश की सबसे महंगी और सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है, उसके थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की कीमत ने भी डिस्ट्रिब्यूटर्स के होश उड़ा दिए हैं. हाल ही में आई वैरायटी इंडिया ने सोर्स के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस, अनिल थडानी की एए फिल्म्स और पैन स्टूडियोज से प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने 'रामायण' के पैन इंडिया थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर खुलकर बात की. हालांकि चर्चा अभी शुरुआती स्टेज पर है. आने वाले महीने में डील फाइनल होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले उसकी कीमत एक बड़ा मसला बन गई है.
'रामायण' के हिंदी थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की कीमत प्रोड्यूसर ने 450 करोड़ रुपये तय की है. इस कीमत ने इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए हैं. इससे पहले भारतीय सिनेमा के इतिहास में कोई भी फिल्म इस कीमत के आस-पास भी नहीं पहुंच पाई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि कीमत सुनकर अनिल थडानी, जयंतीलाल गड़ा और अन्य डिस्ट्रिब्यूटर्स हिचकिचा रहे हैं. उन्होंने नमित मल्होत्रा से अपनी डिमांड कम करने की गुजारिश की है. बताया गया है कि नमित मल्होत्रा ने जो कीमत तय की है और डिमांड रखी है, वो उस पर अडिग हैं. उनका मानना है कि कीमत फिल्म के स्केल, मार्केट संभावनाओं और अभी से ही बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की उम्मीद को देखते हुए रखी गई है. उम्मीद की जा रही है कि अगले दौर की बातचीत अब तब शुरू होगी, जब मेकर्स फिल्म का अगला प्रमोशनल एसेट जारी करेंगे.
आपको जानकर हैरानी होगी कि 450 करोड़ को छोड़िए, अब तक हिंदी सिनेमा में किसी भी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 300 करोड़ रुपये में भी नहीं बिके हैं. इस मामले में फिलहाल शाहरुख खान पहले नंबर पर हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स करीब 250 करोड़ रुपये में बिके हैं. इसे हाल ही में पेन मरुधर ने खरीदा है.
प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की मानें तो 'रामायण' के दोनों पार्ट्स का बजट करीब 4 हजार करोड़ रुपये है. फिल्म में रणबीर कपूर राम का किरदार, साई पल्लवी सीता का किरदार, सनी देओल हनुमान का किरदार, यश रावण का किरदार, रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार और अरुण गोविल दशरथ का किरदार निभा रहे हैं. सिनेमाघरों में 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली के खास मौके पर रिलीज होगी.
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