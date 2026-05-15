सिर्फ 22 दिन की शूटिंग और 40 करोड़ फीस! क्या अजय देवगन से भी भारी पड़े अक्षय कुमार?

मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म ‘गोलमाल 5’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. रोहित शेट्टी की सुपरहिट ‘गोलमाल’ फ्रेंचाइजी हमेशा से ऑडियंस के बीच पसंद की गई है और अब इसके पांचवें पार्ट को लेकर नई-नई खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल तेज कर दी है. खबरों के मुताबिक, अक्षय कुमार ने ‘गोलमाल 5’ में अपने रोल के लिए करीब 40 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है.

इस खबर की खास बात ये है कि उन्होंने फिल्म के लिए सिर्फ 22 दिन शूटिंग की है. खबरों के अनुसार, अक्षय कुमार इस फिल्म में एक बेहद खास और दमदार किरदार में नजर आएंगे. हालांकि, अभी तक मेकर्स की ओर से उनके किरदार को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इंटरनेट पर वायरल खबरों के मुताबिक, उनका रोल फिल्म की कहानी में बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा. यही वजह है कि उनकी फीस बाकी कलाकारों से ज्यादा बताई जा रही है.

अजय से ज्यादा मिली अक्षय को फीस?

इस खबर के वायरल होते ही इंटरनेट पर इस बात को लेकर भी बहस शुरू हो गई है कि क्या अक्षय कुमार को फिल्म के लीड स्टार अजय देवगन से भी ज्यादा फीस दी जा रही है?. अजय देवगन लंबे समय से ‘गोलमाल’ फ्रेंचाइजी का चेहरा रहे हैं और हर पार्ट में उनकी कॉमिक टाइमिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. ऐसे में अक्षय कुमार की भारी-भरकम फीस ने सभी को हैरान कर दिया है.

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‘गोलमाल 5’ में अक्षय की एंट्री

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ को लेकर भी सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में उनके साथ कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं. वहीं अब ‘गोलमाल 5’ में उनकी एंट्री की खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. इस खबर को सुनने के बाद एक्टर के कई फैंस खुशी से झूम उठे और कुछ फैंस इसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा कॉमेडी धमाका बता रहे हैं.

बड़े स्केल पर बन रही ‘गोलमाल 5’

रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों में बड़े स्केल और दमदार स्टारकास्ट के लिए जाने जाते हैं. माना जा रहा है कि ‘गोलमाल 5’ भी पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी और दिलचस्प फिल्म होने वाली है. फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ एक्शन और ट्विस्ट का भी जबरदस्त तड़का देखने को मिल सकता है. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से फीस या स्टारकास्ट को लेकर कोई ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस को इंतजार है कि आखिर ‘गोलमाल 5’ में अक्षय कुमार का किरदार कितना खास होने वाला है और क्या वाकई उन्हें अजय देवगन से ज्यादा फीस मिली है.

‘वेलकम टू जंगल’ रिलीज डेट

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार इस समय अपनी अपकमिंग कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ को लेकर इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं. इस मल्टीस्टारर फिल्म में जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, डलेर मेहंदी, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, किरण कुमार, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह और उर्वशी रौतेला समेत कई मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म इस साल 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.