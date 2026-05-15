Advertisement
trendingNow13218138
Hindi Newsबॉलीवुडसिर्फ 22 दिन की शूटिंग और 40 करोड़ फीस! क्या अजय देवगन से भी भारी पड़े अक्षय कुमार?

सिर्फ 22 दिन की शूटिंग और 40 करोड़ फीस! क्या अजय देवगन से भी भारी पड़े अक्षय कुमार?

अक्षय कुमार इस समय अपनी अपकमिंग कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. लेकिन इस मल्टीस्टारर फिल्म के साथ-साथ वो अजय देवगन की गोलमाल फ्रेंचाइजी में भी नजर आने वाले हैं. इस फिल्म के लिए उन्होंने लगभग 22 दिन का शूट किया है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 15, 2026, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ 22 दिन की शूटिंग और 40 करोड़ फीस! क्या अजय देवगन से भी भारी पड़े अक्षय कुमार?

मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म ‘गोलमाल 5’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. रोहित शेट्टी की सुपरहिट ‘गोलमाल’ फ्रेंचाइजी हमेशा से ऑडियंस के बीच पसंद की गई है और अब इसके पांचवें पार्ट को लेकर नई-नई खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल तेज कर दी है. खबरों के मुताबिक, अक्षय कुमार ने ‘गोलमाल 5’ में अपने रोल के लिए करीब 40 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है. 

इस खबर की खास बात ये है कि उन्होंने फिल्म के लिए सिर्फ 22 दिन शूटिंग की है. खबरों के अनुसार, अक्षय कुमार इस फिल्म में एक बेहद खास और दमदार किरदार में नजर आएंगे. हालांकि, अभी तक मेकर्स की ओर से उनके किरदार को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इंटरनेट पर वायरल खबरों के मुताबिक, उनका रोल फिल्म की कहानी में बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा. यही वजह है कि उनकी फीस बाकी कलाकारों से ज्यादा बताई जा रही है. 

अजय से ज्यादा मिली अक्षय को फीस?
इस खबर के वायरल होते ही इंटरनेट पर इस बात को लेकर भी बहस शुरू हो गई है कि क्या अक्षय कुमार को फिल्म के लीड स्टार अजय देवगन से भी ज्यादा फीस दी जा रही है?. अजय देवगन लंबे समय से ‘गोलमाल’ फ्रेंचाइजी का चेहरा रहे हैं और हर पार्ट में उनकी कॉमिक टाइमिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. ऐसे में अक्षय कुमार की भारी-भरकम फीस ने सभी को हैरान कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

‘गोलमाल 5’ में अक्षय की एंट्री
अक्षय कुमार इन दिनों अपनी मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ को लेकर भी सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में उनके साथ कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं. वहीं अब ‘गोलमाल 5’ में उनकी एंट्री की खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. इस खबर को सुनने के बाद एक्टर के कई फैंस खुशी से झूम उठे और कुछ फैंस इसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा कॉमेडी धमाका बता रहे हैं. 

बड़े स्केल पर बन रही ‘गोलमाल 5’
रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों में बड़े स्केल और दमदार स्टारकास्ट के लिए जाने जाते हैं. माना जा रहा है कि ‘गोलमाल 5’ भी पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी और दिलचस्प फिल्म होने वाली है. फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ एक्शन और ट्विस्ट का भी जबरदस्त तड़का देखने को मिल सकता है. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से फीस या स्टारकास्ट को लेकर कोई ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस को इंतजार है कि आखिर ‘गोलमाल 5’ में अक्षय कुमार का किरदार कितना खास होने वाला है और क्या वाकई उन्हें अजय देवगन से ज्यादा फीस मिली है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

‘वेलकम टू जंगल’ रिलीज डेट
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार इस समय अपनी अपकमिंग कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ को लेकर इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं. इस मल्टीस्टारर फिल्म में जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, डलेर मेहंदी, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, किरण कुमार, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह और उर्वशी रौतेला समेत कई मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म इस साल 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Akshay Kumar‪Ajay Devgan‬

Trending news

मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा
BRICS
मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
suvendu adhikari
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
Tamil Nadu Election 2026
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
crime news
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
Mumbai News
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
PM Modi UAE Visit
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
Gold Purchase Limit
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
Rahul Gandhi
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
Mamata Banerjee
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
Narendra Modi
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?