/2026 की मोस्ट अवेटेड क्राइम थ्रिलर का दूसरा ट्रेलर OUT, दैत्य जैसा क्रिमिनल और गला सुखा देने वाला सस्पेंस

क्रिएटर्स, राइटर्स और को-डायरेक्टर्स अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत ने सीरीज के बारे में अपने विचार शेयर किए. उन्होंने कहा, "बेहतरीन क्राइम कहानियों सिर्फ क्राइम या इन्वेस्टिगेशन यादगार नहीं होती है. इसलिए 'राख' के साथ, हम चाहते थे कि दर्शक उन इमोशनल पहलुओं को जानें जिनकी वे क्राइम थ्रिलर से उम्मीद नहीं करते, क्योंकि क्राइम कहानी में सिर्फ क्राइम ही नहीं होता, बल्कि यह उन सभी चीजों के बारे में भी है, जो इसके बाद पीछे रह जाती हैं.