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2026 की मोस्ट अवेटेड क्राइम थ्रिलर का दूसरा ट्रेलर OUT, दैत्य जैसा क्रिमिनल और गला सुखा देने वाला सस्पेंस

Raakh Trailer 2 OUt: प्राइम वीडियो का ओरिजनल इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर 'राख' का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ये पहले से ज्यादा क्रूर और खतरनाक दिखा है. अली फजल सोनाली बेंद्रे स्टारर इस सीरीज का ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देने वाला है. आइए जानते हैं ये सीरीज कब रिलीज होगी.

Written BySwati Singh
Published: Jun 10, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:25 PM IST
2026 की मोस्ट अवेटेड क्राइम थ्रिलर का दूसरा ट्रेलर OUT, दैत्य जैसा क्रिमिनल और गला सुखा देने वाला सस्पेंस

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