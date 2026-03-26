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Hindi Newsबॉलीवुडसालों बाद प्रियदर्शन संग कर रहे काम, धमाकेदार कमबैक को लेकर हैं तैयार, बड़ा खुलासा करते हुए बोले- ‘अभी और भी दमदार...’

सालों बाद प्रियदर्शन संग कर रहे काम, धमाकेदार कमबैक को लेकर हैं तैयार, बड़ा खुलासा करते हुए बोले- ‘अभी और भी दमदार...’

Rajpal Yadav on Priyadarshan: प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ से वापसी कर रहे राजपाल यादव एक बार फिर चर्चा में हैं. वे लंबे समय बाद प्रियदर्शन के साथ नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच उन्होंने प्रियदर्शन के साथ काम करने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:05 AM IST
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Rajpal Yadav on Work With Priyadarshan
Rajpal Yadav on Work With Priyadarshan

Rajpal Yadav on Work With Priyadarshan: राजपाल यादव का नाम हाल ही में एक चेक बाउंस केस को लेकर खबरों में आया था, जिसको लेकर उनको कुछ समय जेल में बिताना पड़ा था. हालांकि, जेल से बाहर आने के बाद से वे लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. वे जल्द ही एक बार फिर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ से वापसी कर रहे हैं, जो जल्द रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है. 

इस फिल्म से पहले राजपाल और प्रियदर्शन कई हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जिनमें ‘हंगामा’, ‘गरम मसाला’, ‘मालामाल वीकली’, ‘चुप चुप के’, ‘भागम भाग’, ‘ढोल’, ‘भूल भुलैया’, ‘मेरे बाप पहले आप’, ‘बिल्लो’, ‘दे दना दन’ और ‘रंगरेज’ शामिल है. अब दोनों लगभग 16 साल बाद फिर साथ ‘भूत बंगला’ में काम करने जा रहे हैं. इसलिए फैंस को इस बार भी दोनों की जोड़ी से काफी उम्मीदें हैं. हाल ही में राजपाल यादव ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी और करियर को लेकर खुलकर बात की. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बचपन से लगातार काम कर रहे राजपाल यादव

उन्होंने बताया कि वे बचपन से ही लगातार काम कर रहे हैं और कभी रुकने का मौका ही नहीं मिला. उन्होंने कहा, ‘ऐसा लगता है जैसे ये सब एक संयोग है, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र से लगातार काम करता आ रहा हूं. कभी-कभी तो मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मेरे परिवार में कौन सा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है’. उनके इस बयान से साफ है कि उन्होंने अपने काम को हमेशा सबसे ऊपर रखा है. उन्होंने आगे प्रियदर्शन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया और उनके काम की तारीफ की. 

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प्रियदर्शन के साथ काम करना रहा बेहद खास 

उन्होंने कहा कि प्रियदर्शन के काम करने का तरीका बहुत अलग और खास है. उन्होंने कहा, ‘प्रियदर्शन जी का काम करने का तरीका ऐसा है कि वह जैसे ही इशारा करते हैं, हर कोई तुरंत पूरी तरह सतर्क और ध्यान से काम करने लगता है’. यानी उनके सेट पर हर कोई पूरी तरह अलर्ट रहता है और उनके इशारे को तुरंत समझता है. यही वजह है कि उनकी फिल्में इतनी शानदार बनती हैं. राजपाल यादव ने ये भी बताया कि आने वाले समय में वे प्रियदर्शन के साथ और भी कई प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं. 

आगे भी साथ में आएंगे कई बड़े प्रोजेक्ट 

उन्होंने कहा, ‘प्रिया जी के साथ, आप यकीन मानिए, मुझे आगे और भी अच्छे रोल मिलेंगे. मैंने उनसे 10 साल पहले ही वादा करवा लिया था, इसलिए अभी उनके साथ मेरे कई रोल आना बाकी हैं’. इससे साफ है कि दोनों के बीच मजबूत बॉन्डिंग है और आगे भी दर्शकों को उनकी जोड़ी देखने को मिलेगी. अगर ‘भूत बंगला’ की बात करें तो ये फिल्म कई वजहों से खास मानी जा रही है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और प्रियदर्शन भी करीब 15 साल बाद साथ काम कर रहे हैं. फिल्म के टीजर को खूब पसंद किया गया था. 

‘भूत बंगला’ ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला. लोगों को इसका पुराना कॉमेडी स्टाइल और डर वाला माहौल काफी पसंद आया, जिससे फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी दमदार है, जिनमें तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जैसे कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. दर्शकों को फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ डर का भी एहसास भी होगा. उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म पुरानी यादें ताजा करेगी और उन्हें भरपूर एंटरटेनमेंट देगी. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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