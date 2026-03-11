Advertisement
Hindi NewsबॉलीवुडBhooth Bangla: पेड़ की टहनी से उल्टे लटके अक्षय कुमार, काला घना अंधेरा और चमगादड़ों का आतंक...12 मार्च को आ रहा खौफनाक टीजर

Bhooth Bangla: पेड़ की टहनी से उल्टे लटके अक्षय कुमार, काला घना अंधेरा और चमगादड़ों का आतंक...12 मार्च को आ रहा खौफनाक टीजर

Akshay Kumar की 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' का मेकर्स ने मोशन पोस्टर आउट कर दिया है. इस पोस्टर में एक्टर पेड़ की टहनी से उल्टे लटके हुए है और बैकग्राउंड में डरावना सीन क्रिएट किया गया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 11, 2026, 02:29 PM IST
भूत बंगला मोशन पोस्टर
भूत बंगला मोशन पोस्टर

Bhoot Bangla Motion Poster Out: अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' का मोशन पोस्टर मेकर्स ने आउट कर दिया है. जिसमें खिलाड़ी कुमार पेड़ पर उल्टे लटके हुए हैं और कैप लगाए हुए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. ये पोस्टर फिल्म के डरावने रोमांच और जबरदस्त कॉमेडी के अनोखे मेल को बेहतरीन तरीके से दिखाता है. 

खौफनाक है मोशन पोस्टर

इस नई तस्वीर में अक्षय कुमार एक पेड़ की टहनी से उल्टे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके चेहरे पर एक मजेदार लेकिन डरावना एक्सप्रेशन है जिसमें शरारत साफ झलक रही है, पीछे डरावने जंगल का बैकग्राउंड है और उनके चारों ओर चमगादड़ उड़ रहे हैं, जो इस अजीबोगरीब पोज में एक डरावना ट्विस्ट जोड़ रहे हैं. यह हटकर दिखने वाला पोस्टर 'भूत बंगला' का माहौल सेट कर देता है. जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि फिल्म में सुपरनेचुरल ड्रामा और कॉमेडी का तगड़ा तड़का होने वाला है.

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

 

14 साल बाद अक्षय की वापसी

खास बात है कि 14 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 'भूत बंगला' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर वापसी कर रहे हैं. इस जोड़ी ने पहले भी कई ऐसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं जो आज भी फैंस की फेवरेट हैं. यही वजह है कि दर्शक इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. 

'यकीन नहीं हो रहा...''मालामाल वीकली' के 20 साल पूरे होने पर बोले राजपाल यादव तो प्रियदर्शन ने 'खराब एजुकेशन' वाले बयान पर दी सफाई

10 अप्रैल को होगी रिलीज

बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का हिस्सा) और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले बनी भूत बंगला में अक्षय कुमार, वामीका गब्बी, परेश रावल, तबू और राजपाल यादव अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है और अक्षय कुमार, शोभा कपूर व एकता आर कपूर इसके प्रोड्यूसर हैं. ये मूवी 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.वहीं इस फिल्म का टीजर 12 मार्च को आउट होगा. 
 

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

bhoot banglaAkshay Kumar

