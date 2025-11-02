फिल्म इंडस्ट्री को वो दिलकश हसीनाएं, जो हॉरर-कॉमेडी ‘कंचना 4’ का बनेंगी हिस्सा, अगले साल हंसा-हंसा कर खूब डराएगी फिल्म

Kanchana 4: साउथ सुपरस्टार और डायरेक्टर राघव लॉरेंस की सबसे बड़ी हॉरर-कॉमेडी सीरीज ‘कंचना’ की चौथी किस्त अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. हालांकि, अभी इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म की स्टार कास्ट का ऐलान धीरे-धीरे किया जा रहा है.
Kanchana 4 Cast Announced: तमिल सिनेमा की सबसे मशहूर हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘कंचना’ हमेशा से दर्शकों की फेवरेट रही है. एक्टर-फिल्ममेकर राघव लॉरेंस की इस सीरीज ने अब तक चार सुपरहिट फिल्में दी हैं और अब मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर इसकी अगली फिल्म ‘कंचना 4’ का ऐलान कर दिया है. इस बार फिल्म में राघव लॉरेंस के साथ पूजा हेगड़े और नोरा फतेही नजर आएंगी. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस नई फिल्म का ऐलान किया है.
मेकर्स ने अपने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘जब डर अपने चरम पर होगा, तब आएगी वो जो अपनी खूबसूरती से तुम्हें बांध देगी और बेहोश कर देगी. स्वागत है खूबसूरत दिवा पूजा हेगड़े का ‘कंचना 4’ की दुनिया में. एक नया स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है’. इस पोस्ट के साथ ही पूजा के फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिली हैं. ये पूजा हेगड़े की ‘कंचना’ सीरीज में पहली एंट्री होगी और वो पहली बार राघव लॉरेंस के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. साथ ही नोरा फतेही की भी फिल्म में एंट्री हो चुकी है.
Even in your Deepest Fear, She Comes to Tie Up and Faint you with her Beauty, Welcome on Board #TheStunningDiva @hegdepooja to #Kanchana4! A Heaven Await for You @offl_Lawrence @RagavendraProd @sunpictures #KalanithiMaran @GTelefilms #Kanchana4 #Muni5 #PoojaHegde pic.twitter.com/sohjVvRXM6
— Ragavendra Production (@RagavendraProd) October 31, 2025
‘कंचना 4’ में पूजा हेगड़े-नोरा फतेही की एंट्री
खबरों के मुताबिक, फिल्म में नोरा फिल्म में अहम किरदार निभाने वाली हैं, जिसको लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा उत्साह में हैं. मेकर्स के मुताबिक, नोरा का किरदार कहानी में ग्लैमर और एनर्जी का तड़का लगाएगा. ये उनका तमिल सिनेमा में एक नया एक्सपीरियंस होगा और दर्शक उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए बेताब हैं. राघव के डायरेक्शन में बन रही ‘कंचना 4’ दरअसल इस हिट फ्रेंचाइजी का पांचवां पार्ट है, जिसकी शुरुआत साल 2007 में फिल्म ‘मुनी’ से हुई थी. इसके बाद इसके तीन सीक्वल आए.
She comes to Steal your Hearts with her Beauty and Make you Forget your Horror, Welcome on Board #TheDazzlingDiva @norafatehi to #Kanchana4! Get Ready for Mesmerizing @offl_Lawrence @RagavendraProd @sunpictures #KalanithiMaran @GTelefilms #Kanchana4 #Muni5 #Nora pic.twitter.com/xRkYCpQheB
— Ragavendra Production (@RagavendraProd) October 31, 2025
अब तक आ चुकी हैं चार सुपरहिट फ्रेंचाइजी
‘कंचना’ (2011), ‘कंचना 2’ (2015) और ‘कंचना 3’ (2019). हर फिल्म में डर, इमोशन और कॉमेडी का ऐसा तड़का रहा जिसने दर्शकों को खूब मनोरंजन दिया. इस फ्रेंचाइजी की चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुईं और साउथ इंडिया में इनका बड़ा फैनबेस बन गया. हर पार्ट में नई कहानी, नया किरदार और अलग हॉरर ट्विस्ट देखने को मिला. राघव लॉरेंस हर फिल्म में लीड रोल में रहे और उन्होंने इस सीरीज को अपनी खास पहचान बना दी. अब फैंस को उम्मीद है कि ‘कंचना 4’ भी उसी रोमांच और मस्ती से भरपूर होगी.
राघव लॉरेंस की आने वाली एक्शन-थ्रिलर फिल्म
वहीं, राघव लॉरेंस इन दिनों अपनी एक और फिल्म ‘बेंज’ पर भी काम कर रहे हैं, जो एक विजिलांटे एक्शन थ्रिलर है. इस फिल्म में निविन पॉली विलेन के रूप में नजर आएंगे और साम्युक्ता (वाठी फेम) फीमेल लीड हैं. पूजा हेगड़े भी जल्द विजय और बॉबी देओल के साथ ‘जना नायकन’ में दिखेंगी, जबकि नोरा फतेही अपनी कन्नड़ फिल्म ‘केडी: द डेविल’ की रिलीज की तैयारी में हैं. दोनों एक्ट्रेस के साथ ‘कंचना 4’ 2026 की सबसे चर्चित फिल्म बनने वाली है.
