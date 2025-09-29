Advertisement
3 मिनट 30 सेकेंड में लगा हॉरर कॉमेडी का शानदार तड़का, 400 करोड़ है बजट, 'द राजा साब' का ट्रेलर रिलीज

Prabhas की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर में प्रभास दो अलग रूप में नजर आ रहे हैं. इस ट्रेलर को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:13 PM IST
द राजा साब ट्रेलर
द राजा साब ट्रेलर

The Raja Saab Trailer: प्रभास की मचअवेटेड फिल्म 'द राजा साब' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस 3 मिनट 30 सेकेंड के ट्रेलर में प्रभास  ऐसे खौफ का सामना कर रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस ट्रेलर में हॉरर के साथ-साथ कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है जो आपको सीट से चिपकाए रखने को मजबूर करेगा.

धमाकेदार है ट्रेलर

इस 3 मिनट 30 सेकेंड के ट्रेलर  प्रभास को एक जगह फोकस करने को कहा जाता है. तभी ब्रैकग्राउंड में बप्पी लाहिरी और उषा उथुप के गाने कोई यहां नाचे नाचे गाने की आवाज आती है. प्रभास जैसी ही फोकस करते हैं जो उनका दिमाग तेज दौड़ने लगता है और कई तरह के सीन आने लगते हैं. 

 क्या है ट्रेलर में खास?

इसके बाद एक भूतिया हवेली और राज दरबार वाला सीन नजर आता है. वहीं, एक धुएं का गुबार सा उठता है और भूतिया साया नजर आता है. इस बीच प्रभास को रोमांस करते हुए मालविका के साथ दिखाया जाता है. खास बात है कि 'द राजा साब' के इस ट्रेलर में संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं जो एक तांत्रिक के लुक में हैं. ट्रेलर के आखिर में प्रभास को एक बूढ़े किरदार में दिखाया जाता है. जिसे उनके दुष्ट दादा बताया जाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खूब वीएफएक्स और मोटा बजट 

प्रभास की इस मचअवेटेड फिल्म का बजट करीबन 400 से 500 करोड़ बताया जा रहा है. फिल्म में प्रभास, मालविका और संजय दत्त के अलावा निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, एक्टर ब्रह्मानंदम और योगी बाबू हैं. इतना ही नहीं साउथ की टॉप एक्ट्रेस लेडी सुपरस्टार नयनतारा इसमें एक स्पेशल अपीरियेंस देंगी. इस फिल्म के ट्रेलर को बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है. 

'शादी के दूसरे महीने ही रंगे हाथ पकड़ा था...' क्रिकेटर और एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल पर धनाश्री का बड़ा खुलासा

प्रभास ने लिखा ये पोस्ट
'द राजा साब' के ट्रेलर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा- 'आपका राजा साब की दुनिया में स्वागत है. ट्रेलर रिलीज हो गया है. आप सभी से सिनेमाहॉल में 9 जनवरी, 2026 को मुलाकात होगी.'

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव.

The Raja Saab Film, Prabhas

