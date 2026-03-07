Advertisement
trendingNow13132651
Hindi NewsबॉलीवुडDhurandhar 2 Social Media Reaction: धुरंधर 2 ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल, डायलॉग्स ने जीता दिल; फैंस बोले-आदित्य को दो भारत रत्न

Dhurandhar 2 Social Media Reaction: धुरंधर 2 ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल, डायलॉग्स ने जीता दिल; फैंस बोले-आदित्य को दो भारत रत्न'

Dhurandhar The Revenge Official Hindi Trailer: रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का शानदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर में हमजा, यानी रणवीर सिंह, पहले से कहीं ज्यादा खूंखार रूप में दिख रहे हैं. ट्रेलर से साफ है कि इस बार बदला बड़े पैमाने पर लिया जाएगा और पाकिस्तान की हुकूमत भारत तय करेगा.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhurandhar 2 Social Media Reaction: धुरंधर 2 ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल, डायलॉग्स ने जीता दिल; फैंस बोले-आदित्य को दो भारत रत्न'

Dhurandhar The Revenge Official Hindi Trailer: रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर-2, यानी 'धुरंधर: द रिवेंज' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सोशल मीडिया पर ट्रेलर को धमाकेदार रिस्पांस भी मिल रहा है. ट्रेलर की शुरुआत से लेकर अंत तक इंटेंस लुक, खतरनाक एक्शन और बदले की कहानी को दिखाया गया है, जो किसी का भी एड्रीनलीन बूस्ट कर सकती है. लेकिन क्या फिल्म को हिट कराने के लिए देशभक्ति, हिंदू-मुस्लिम और सनातन को टारगेट करना आजकल का ट्रेंड बन चुका है? यह हम नहीं, बल्कि यूजर्स कह रहे हैं.

 धुरंधर-2 का ट्रेलर आउट 

ट्रेलर से साफ है कि इस बार बदला बड़े पैमाने पर लिया जाएगा और पाकिस्तान की हुकूमत भारत तय करेगा. ट्रेलर में हमजा, यानी रणवीर सिंह, पहले से कहीं ज्यादा खूंखार रूप में दिख रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं- चौधरी असलम खान (संजय दत्त) और मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल). ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का ट्रेलर खून में देशभक्ति को उबाल देने वाला है. ट्रेलर में डायलॉग भले ही सीमित है लेकिन खतरनाक सीन्स और इमोशनल एक्सप्रेशन्स की भरमार हैं, जिससे कहानी में सस्पेंस और लय दोनों बना हुआ है. ट्रेलर का म्यूजिक एक बार फिर पंजाबी गानों से प्रेरित है, जिसकी बीट ने नसों में देशभक्ति का खून दौड़ाने का काम किया है.

ये भी पढ़ें: 26 साल पुरानी शाहरुख खान की वो डिजास्टर...बॉक्स ऑफिस पर हुई फुस्स, लेकिन दो गाने आज भी हैं करते हैं ट्रेंड; मिले इतने व्यूज की तोड़ दिया रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

 

ट्रेलर में लगभग सभी किरदार फिल्म के पहले हिस्से में शामिल थे, तो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए रहमान डकैत का सहारा लिया गया है. हालांकि, असल में अभिनेता ने फिल्म की शूटिंग नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ सीन से रहमान डकैत की सियासत को जिंदा रखा है. फिल्म के ट्रेलर में रहमान डकैत की पत्नी मिसिंग है; उम्मीद है कि उनकी कहानी को फिल्म में दिखाया जाएगा. वहीं रणवीर सिंह भी पहले से ज्यादा खूंखार दिख रहे हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ में भी बड़ा भूचाल आएगा. यलीना जमाली (सारा अर्जुन) को हमजा के असल मकसद के बारे में भी पता चलने की उम्मीद है.

धुरंधर 2 के ट्रेलर पर मिले ऐसे-ऐसे रिएक्शन 

'धुरंधर: द रिवेंज' के रिलीज होते ही सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट चुका है. ट्रेलर की तारीफ करने वालों की भी कमी नहीं है, और न ही फिल्म की आलोचना करने वालों की. एक धड़ा फिल्म को देखकर देशभक्ति के रंग में रंग चुका है और फिल्म को पाकिस्तान से बदले के तौर पर देख रहा है. रणवीर सिंह के एक्शन की भी जमकर तारीफ हो रही है, और रहमान डकैत को भी मिस किया जा रहा है. यूजर्स का कहना है कि यह मात्र फिल्म नहीं, बल्कि इमोशन है. ल्यारी का बादशाह आधिकारिक तौर पर वापस आ गया है! यह ट्रेलर पूरी तरह से जोश से भरा है. रणवीर सिंह, हमजा अली के रूप में, एक ज़बरदस्त किरदार निभा रहे हैं. 19 मार्च का बेसब्री से इंतज़ार है.

वहीं एक धड़ा फिल्म को देशभक्ति, हिंदू-मुस्लिम और सनातन को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है. फिल्म फिक्शन है और फिल्म को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे सारी घटनाएं असली हों. फिल्म के मेकर्स ने दर्शकों के इमोशन का फायदा उठाते हुए फिल्म में हिंदू-मुस्लिम और देशभक्ति का एंगल जोड़ा है, जबकि फिल्म का वास्तविक घटना से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. यूजर्स का कहना है कि हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है, तब तक लोगों के हिंदू-मुसलमान के नाम पर बेवकूफ बनाना आसान है. लोग इसे देखेंगे और सब कुछ सच मान लेंगे, हर कोई 'इमोशनल फूल' है और इस काल्पनिक फिल्म को एक वास्तविक जीवनी समझ लेगा. एक यूजर ने लिखा, ‘ये सिर्फ ट्रेलर नहीं… भारत की आवाज है.’ वहीं एक अन्य फैन ने निर्देशक आदित्य धर की तारीफ में कहा कि इतनी बड़ी कैनवास पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें ‘भारत रत्न’ दिया जाना चाहिए. एक फैन ने कमेंट किया, ‘इसे कहते हैं ट्रेलर…3 मिनट के ट्रेलर में बिना स्टोरी के बारे में ज्यादा रिवील किए दर्शकों में एक्साइटमेंट कर दिया.

ये भी पढ़ें: 40 एपिसोड की कहानी...जहां घरवालों की नफरत के बीच खिली मासूम मोहब्बत, इस रोमांटिक ड्रामे ने बनाया रिकॉर्ड; जीता करोड़ों का दिल

'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर भले ही सोशल मीडिया बंट गया है, लेकिन फिल्म 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के लिए तैयार है. माना जा रहा है कि फिल्म अपने पहले भाग का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. 19 मार्च को फिल्म अकेले ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है. पहले फिल्म को टक्कर देने के लिए यश की 'टॉक्सिक' भी 19 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने अपना फैसला बदलते हुए फिल्म को जून में रिलीज करने का फैसला लिया है.

धुरंधर के पहले पार्ट में क्या थी कहानी?

जहां फिल्म के पहले पार्ट में संजय दत्त का स्क्रीनस्पेस कम लेकिन दमदार था लेकिन अब लगता है कि दूसरे पार्ट में अभिनेता की हिस्सेदारी ज्यादा होगी, क्योंकि चौधरी असलम खान वो किरदार है, जो हमजा से लेकर जमील जमाली के बीच अपना फायदा देख रहा है, ऐसे में उनके किरदार की मांग फिल्म में वैसे ही बढ़ जाती है. हालांकि देखने यह भी होगा कि क्या फिल्म के दूसरे हिस्से में चौधरी असलम खान मारा जाएगा या नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में भी पाकिस्तान में रहमान डकैत की मौत के कुछ समय बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान द्वारा किए गए एक आत्मघाती कार बम विस्फोट में चौधरी असलम खान की मौत हो गई थी.

बात अगर अर्जुन रामपाल की करें तो उनका किरदार की असली पर्दे फिल्म के दूसरे हिस्से में खुलती दिख रही हैं. पहले पार्ट में अभिनेता के थोड़े से स्क्रीन स्पेस ने फैंस को प्रभावित किया है, लेकिन इस बार फिल्म का सारा दारोमदार अभिनेता के कंधे पर है. उनका मेजर इकबाल का किरदार पाकिस्तान के हरकत उल जिहाद ए इस्लामी के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी से प्रेरित है. फिल्म में अर्जुन के किरदार को आईएसआई और जिहाद से जुड़ा दिखाया है, जिसने मुंबई के 26/11 के हमले को अंजाम दिया था. ऐसे में यह करना गलत नहीं होगा कि किरदार को भले ही फिक्शन बताया गया है, लेकिन हर किरदार की कहानी में कुछ सच्चाई तो है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2 Trailer

Trending news

मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
भारत के आगे नहीं चला US का दांव, डूबने से बचा लिया ईरान का दूसरा युद्धपोत
Indian Navy
भारत के आगे नहीं चला US का दांव, डूबने से बचा लिया ईरान का दूसरा युद्धपोत