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हनुमान जन्मोत्सव पर राम चरण का दमदार अवतार वायरल, 'पेड्डी' के नए पोस्टर ने मचाया तहलका

Peddi Poster: हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर साउथ स्टार रामचरण तेजा ने अपनी फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) का पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर में राम चरण का दमदार अवतार देखने के बाद फैंस बेसब्री से फिल्म रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:42 AM IST
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हनुमान जन्मोत्सव पर राम चरण का दमदार अवतार वायरल, 'पेड्डी' के नए पोस्टर ने मचाया तहलका

2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘पेड्डी’ (Peddi) की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. ग्लोबल स्टार राम चरण की इस फिल्म में एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. वहीं हाल ही में फिल्म की टीम और रामचरण ने 'पेड्डी’ का नया पोस्टर रिलीज किया था, जिसमें एक्टर का नया और खास अंदाज दिखा, जो पहले कभी नहीं देखा गया था, जिसे हर तरफ से ढेर सारा प्यार मिला. मगर अब, हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर टीम ने राम चरण के 'पेड्डी पहलवान' अवतार का एक नया पोस्टर रिलीज किया है.

फिल्म ‘पेड्डी’ के इस नए पोस्टर को रिवील करते हुए सोशल मीडिया पर फिल्म की टीम ने सबको हनुमान जन्मोत्सव विश किया है. इस पोस्टर में रामचरण हाथ में मुद्गल पकड़े हुए दिख रहे हैं, उनका ये नया अवतार सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया, जिसे फैंस से खूब प्यार मिल रहा है. 

हनुमान जन्मोत्सव पर दिया खास तोहफा
रामचरण तेजा के इस नए अवतार को रिवील करते हुए फिल्म 'पेड्डी' की टीम ने कैप्शन में लिखा, ‘इस शुभ दिन पर, हम सबको शक्ति, भक्ति और सकारात्मकता का आशीर्वाद मिले. हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं!’ वहीं जैसे-जैसे फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है, वैसे ही 'पेड्डी' साल की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक बनती जा रही है. फिर चाहे ‘चिकिरी चिकिरी’ और ‘रई रई रा रा’ जैसे गाने हों या फिर इसके पोस्टर्स, हर चीज ने लोगों को एक अलग ही लेवल पर फिल्म की दुनिया से जोड़ा है.

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फिल्म के बारे में 
फिल्म ‘पेड्डी’ (Peddi) की कहानी को बुची बाबू सना द्वारा लिखा और बनाया गया है, रामचरण के अलावा इस फिल्म में उनके साथ शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी नजर आएंगे. वेंकट सतीश किलारू के बैनर वृद्धि सिनेमाज और लीडिंग प्रोडक्शन हाउस मैथ्री मूवी मेकर्स की मदद से बनी ये फिल्म 30 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 

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