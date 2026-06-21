साल 2026, अगस्त और सितंबर का महीना इस बार सिनेमाघरों और बॉक्स ऑफिस दोनों के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है. जिसके पीछे की वजह दो बड़ी फिल्मों की बैक-टू-बैक रिलीज है. 26 अगस्त को मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर ‘टॉक्सिक’ और उसके ठीक बाद 4 सितंबर को ‘मिर्जापुर: द मूवी’ थिएटर में दस्तक देने वाली हैं.
सिर्फ कुछ ही दिनों के गैप में सिनेमाघरों में दो बड़े प्रोजेक्ट्स का आना अपने आप में एक बड़ी बात है. 26 अगस्त को यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ थिएटर्स में दस्तक देगी और उसके लगभग 10 दिन बाद 4 सितंबर को ‘मिर्जापुर: द मूवी’ बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. इस तरह का शेड्यूल बहुत कम देखने को मिलता है, जहां लगातार दो बड़ी फिल्में एक-दूसरे के करीब रिलीज हों.
‘टॉक्सिक’ को लेकर पहले से ही काफी फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है. यश की पैन-इंडिया अपील और उनकी पिछली फिल्मों की सफलता ने इस फिल्म को लेकर उम्मीदें और बढ़ा दी हैं. फैंस इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि रिलीज के साथ ही ये फिल्म थिएटर्स में अच्छी शुरुआत कर सकती है और कई जगह हाउसफुल शो देखने को मिल सकते हैं.
यश की फिल्म को टक्कर देने आ रही फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ भी किसी से कम नहीं है. OTT पर सुपरहिट रही इस फ्रेंचाइजी का अब बड़ा पर्दे पर आना अपने आप में एक बड़ा कदम है. ‘मिर्जापुर’ की फैन फॉलोइंग पहले से ही काफी मजबूत है और दर्शक इसके फिल्म वर्जन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. यही वजह है कि इसके रिलीज को लेकर भी काफी हाई एक्सपेक्टेशन रखी जा रही हैं.
अगर दोनों फिल्मों की बात करें, तो ये समय थिएटर बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. आमतौर पर इस पीरियड को थोड़ा स्लो माना जाता है, लेकिन इस बार स्थिति बदल सकती है. ‘टॉक्सिक’ और ‘मिर्जापुर: द मूवी’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स दर्शकों को लगातार सिनेमाघरों तक खींच सकते हैं. इस तरह की रिलीज टाइमिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि इससे सिर्फ एक-दो हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक थिएटर में भीड़ बनी रहती है.
इन दोनों फिल्मों की पॉपुलैरिटी को देखते हुए लग रहा है कि अगस्त के आखिरी और सितंबर की शुरुआत में मूवी लवर्स के लिए जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. जहां एक तरफ बड़े बजट की पैन-इंडिया फिल्म ‘टॉक्सिक’ है, वहीं दूसरी तरफ पॉपुलर OTT फ्रेंचाइजी ‘मिर्जापुर’ का थिएटर डेब्यू है.