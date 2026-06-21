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इस महीने होगी दो बड़ी फिल्मों की टक्कर, 10 दिनों में बदल जाएगा बॉक्स ऑफिस का खेल; सिनेमाघरों में आएगा सैलाब

2026 Upcoming Movies: अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत का समय इस बार मूवी लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है. आमतौर पर ये वो पीरियड होता है जब फिल्मों की रफ्तार थोड़ी धीमी मानी जाती है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 21, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:54 PM IST
इस महीने होगी दो बड़ी फिल्मों की टक्कर, 10 दिनों में बदल जाएगा बॉक्स ऑफिस का खेल; सिनेमाघरों में आएगा सैलाब

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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