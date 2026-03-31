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Hindi Newsबॉलीवुडलॉस एंजिल्स में रिलीज हुआ रणबीर कपूर की मचअवेटेड रामायण का टीजर, देखते ही फैंस ने दिया पहला रिव्यू

लॉस एंजिल्स में रिलीज हुआ रणबीर कपूर की मचअवेटेड 'रामायण' का टीजर, देखते ही फैंस ने दिया पहला रिव्यू

Los Angeles के एक इवेंट में 'रामायण' फिल्म का टीजर रिलीज किया गया. इस दौरान राम बने रणबीर कपूर ने अपने किरदार और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में बात की और लोगों ने भी टीजर पर अपना पहला रिव्यू दे दिया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:53 PM IST
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रणबीर कपूर रामायण
रणबीर कपूर रामायण

Ranbir Kapoor Ramayan Film: भगवान राम के रूप में बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर टीजर में 2 अप्रैल को दस्तक देंगे. मेकर्स ने भारत में इस दिन को खास इसलिए चुना क्योंकि उस दिन राम जी के परम भक्त हनुमान की 'हनुमान जयंती' है. इस बात का जब से ऐलान हुआ है तब से फैंस इस हाइली मचअवेटेड फिल्म की झलक देखने को बेसब्र हैं. इस बीच 'रामायण' का टीजर स्पेशनल स्क्रीनिंग में लॉस एंजिल्स में रिलीज किया गया. इस दौरान रणबीर कपूर और फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी मौजूद थे. इस दौरान रणबीर ने भगवान राम को लेकर बात की साथ ही फैंस ने इस टीजर को देखने के बाद अपना पहला रिव्यू भी दिया.

भगवान राम पर बोले रणबीर कपूर

सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर के इस खास इवेंट का इनसाइड वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें रणबीर कपूर मीडिया से और वहां मौजूद अपने प्रशंसकों से बात करते हुए दिखे. इस दौरान भगवान राम का किरदार ऑनस्क्रीन निभाने को लेकर एक्टर ने कहा- 'भगवान राम तो सदियों से दुनियाभर में अरबों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं. वे धर्म, करुणा,साहस और क्षमा के प्रतीक हैं. उन्हें इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है. जिसका अर्थ है आदर्श पुरुष.'

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टीजर को देख फैंस खुश

इस इवेंट में रणबीर कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म का टीजर भी रिलीज किया. जिसे देखने के बाद दर्शक इमोशनल हो गए और रणबीर की तारीफों के पुल बांध दिए. एक यूजर ने लिखा- 'अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं रामा का टीजर देखकर.' दूसरे यूजर ने लिखा- 'ये लोग एक कहानी दोहरा नहीं रहे हैं. वो एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जहां पौराणिक कथाएं जीवंत, गहन और किसी भी पहले देखी गई चीज से अधिक विशाल प्रतीत होती है. जिसे आस्था और बड़े पैमाने पर भावनाओं से बनाया गया है और इसमें बारीक विवरण भी है. जिसमें आप पूरी तरह से डूब जाएंगें. तीसरे यूजर ने लिखा- एक सीन है जिसमें भगवान राम नाव पर बैठे हैं और जैसे ही उनका नाम पुकारा जाता है तो वो धीमे से पलटते हैं. इस सीन को देखकर काफी इमोशनल हो गया.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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नितेश तिवारी की 'रामायण'
नितेश तिवारी की 'रामायण दो पार्ट में आएगी. इसमें रणबीर कपूर ने भगवान राम तो वहीं माता सीता के रोल में साई पल्लवी हैं. केजीएफ स्टार रावण के किरदार में, सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं. इसके अलावा काजल अग्रवाल मंदोदरी और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में नजर आएंगी. इस फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दिवाली पर आएगा.

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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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