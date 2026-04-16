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Hindi Newsबॉलीवुडदुनिया भर में बजा रणबीर कपूर का डंका, ‘राम’ बन बनें ग्लोबल आइकॉन, ‘रामायण’ के बाद TIME 100 की लिस्ट में एंट्री

दुनिया भर में बजा रणबीर कपूर का डंका, ‘राम’ बन बनें ग्लोबल आइकॉन, ‘रामायण’ के बाद TIME 100 की लिस्ट में एंट्री

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ (Ramayana) को लेकर इस समय हर जगह चर्चा हो रही है, जिसका कुछ समय पहले ही टीजर रिलीज किया गया था. कुछ मिनटों के इस टीजर में रणबीर कपूर द्वारा निभाए गए किरदार ‘राम’ अवतार को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों से मिक्स रिएक्शन मिला था. लेकिन इसी बीच एक्टर ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 16, 2026, 02:50 PM IST
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दुनिया भर में बजा रणबीर कपूर का डंका, ‘राम’ बन बनें ग्लोबल आइकॉन, ‘रामायण’ के बाद TIME 100 की लिस्ट में एंट्री

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज', 8 बार के ऑस्कर विजेता 'DNEG' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन' की पार्टनरशिप से बनी फिल्म 'रामायण' (Ramayana), भारत के सबसे बड़े सिनेमाई प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे सही मायनों में ग्लोबल लेवल पर तैयार किया गया है. फिल्म को लेकर बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच, रणबीर कपूर के 'राम' वाले लुक की झलक ने इस भव्य और जादुई दुनिया का पहला दीदार कराया है, जो किसी सिनेमाई चमत्कार से कम नहीं है.

जहां ये फिल्म ग्लोबल सिनेमा को भारत का जवाब मानी जा रही है, वहीं इसने रणबीर कपूर को 'टाइम मैगजीन' की 2026 के '100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों' की लिस्ट में जगह दिलाने में भी मदद की है.

'टाइम मैगजीन' की 2026 में छाए रणबीर कपूर 
रणबीर कपूर बेशक भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं और धीरे-धीरे ग्लोबल लेवल पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं. अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, इमोशनल गहराई और बेहतरीन परफॉरमेंस के दम पर उन्होंने 'टाइम मैगजीन' की 2026 के '100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों' की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है. ये सम्मान एक एक्टर के रूप में उनकी उस विरासत का सबूत है, जो 'रामायण' के जरिए भारत को ग्लोबल मंच पर ले जा रहे हैं.

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फिल्म में रणबीर कपूर की भूमिका
इस फिल्म में, जो भारत के महाकाव्य को इंटरनेशनल स्टेज पर पेश करती है, रणबीर भगवान राम की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, एक ऐसा किरदार जिसका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था. हर जनरेशन की ‘रामायण’ की अपनी एक अलग प्रेजेंटेशन होती है, और नमित मल्होत्रा का ये वर्जन वर्ल्ड-क्लास स्टैंडर्ड के साथ इंटरनेशनल स्टेज पर पहचान बनाने के लिए तैयार है. 'रामायण' का महत्व रणबीर कपूर की मुख्य भूमिका के साथ और भी बढ़ जाता है, जो ग्लोबल मंच पर भारत का रिप्रजेंटेशन करने वाले एक एक्टर के रूप में उनकी साख को और मजबूत करता है. 

कब होगी रिलीज
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियो', 8 बार के ऑस्कर विजेता 'DNEG' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन' के सहयोग से तैयार यह दो हिस्सों वाली फिल्म दुनिया भर के IMAX सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसका पहला हिस्सा (Part 1) दिवाली 2026 में और दूसरा हिस्सा (Part 2) दिवाली 2027 में पर्दे पर आएगा. 

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