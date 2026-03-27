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Hindi NewsबॉलीवुडMaa Ka Sum Trailer: दिलचस्प है मोना सिंह की नई सीरीज मां का सम का ट्रेलर, हल्के-फुल्के अंदाज में मां-बेटे का अनोखा रिश्ता

Maa Ka Sum Trailer: दिलचस्प है मोना सिंह की नई सीरीज 'मां का सम' का ट्रेलर, हल्के-फुल्के अंदाज में मां-बेटे का अनोखा रिश्ता

मोना सिंह की मचअवेटेड सीरीज 'मां का सम' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर में मां और बेटे का ऐसा अनोखा रिश्ता दिखाया गया है जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा. ये ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 27, 2026, 01:19 PM IST
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मां का सम का ट्रेलर आउट
मां का सम का ट्रेलर आउट

Maa Ka Sum Trailer: मोना सिंह की अपकमिंग सीरीज 'मां का सम' का ट्रेलर आउट हो गया है. इस ट्रेलर में मां और बेटे के अनोखे प्यार के अलावा एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो गणित में जीनियस है. वो प्यार को भी मैथ्स के समीकरणों के झरिए समझने की कोशिश करता है. लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि भावनाएं हमेशा तर्क के अनुसार नहीं चलतीं. 

मैथ्स और प्यार के बीच जिंदगी

‘मां का सम’ का ट्रेलर की शुरुआत अगस्त्य यानी (मिहिर आहूजा) से होती है. जो 19 साल का गणित का जीनियस है. वो फुल कॉन्फिडेंट हैं और उसका मैथ्स और प्यार को लेकर एक ही चीज कहना है कि मैथ्स हो या प्यार… एक ही इक्वेशन है. इसी सोच के साथ वह प्रोजेक्ट मॉम की शुरुआत करता है. वो चाहता है कि वो अपनी सिंगर मॉम विनिता यानी मोना सिंह के लिए एक परेफक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढे. 

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मां और बेटे का अनोखा रिश्ता

इसके बाद ट्रेलर में कुछ ऐसे मजेदार और दिलचस्प बदलाव देखने को मिलते हैं कि इस सीरीज को देखने के लिए आपका एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाएगा. इस बीच नई मैथ्स प्रोफेसर इरा (अंगीरा धर) की एंट्री अगस्त्य के मिशन को और दिलचस्प बना देती है. दोनों मिलकर परफेक्ट मैच के लिए एक एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन जैसे-जैसे भावनाएं उसकी पूरी तरह से प्लान की गई दुनिया में दखल देने लगती हैं, अगस्त्य के फॉर्मूले में ऐसे वेरिएबल्स शामिल हो जाते हैं जिन्हें कोई भी इक्वेशन हल नहीं कर सकती. इस सीरीज में मोना सिंह के साथ मिहिर आहूजा, अंगीरा धर और रणवीर बरार मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन निकोलस खारकोंगोर  ने किया है. ये सीरीज 3 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर हिंदी में रिलीज होगी. इसे भारत सहित दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से स्ट्रीम किया जाएगा.

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अब तक के रोल में सबसे अलग

इस सीरीज में निभाए गए अपने किरदार के बारे में बात करते हुए मोना सिंह ने कहा विनिता मेरे द्वारा निभाए गए अब तक के सभी किरदारों से बिल्कुल अलग है, और इसकी सबसे बड़ी वजह इस कहानी का नया और अनोखा अंदाज है. ये एक सिंगल मां और बेटे के रिश्ते पर आधारित है. जो एक सहज दोस्ती, गहरे विश्वास और प्यार को देखने के एक अनोखे नजरिए से बुना गया है,यही बात मुझे तुरंत इस कहानी की ओर खींच लाई. मुझे यह बहुत पसंद है कि विनिता अपने भीतर की कमजोरियों को छुपाए बिना स्वीकार करती हैं, फिर से प्यार को महसूस करती हैं, और अपने बेटे की अनोखी सोच पर भरोसा करती है.'

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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