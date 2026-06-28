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‘आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए...’ Mirzapur The Movie के वो 6 जबरदस्त डायलॉग्स, जिन्हें सुनने थिएटर्स तक खींचे चले आएंगे कदम

Mirzapur Movie 6 Famous Dialogues: अमेजन प्राइम की सुपरहिट सीरीज ‘मिर्जापुर’ अब बड़े पर्दे पर तहलका मचाने आ रही है. फिल्म का दमदार टीजर रिलीज होते ही यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है. कालीन भैया और गुड्डू पंडित के इन 6 धमाकेदार डायलॉग्स को पढ़कर आपकी एक्साइटमेंट दोगुनी हो जाएगी और आप खुद को सिनेमाघरों तक जानसे से रोक नहीं पाएंगे.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 28, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:11 PM IST
‘आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए...’ Mirzapur The Movie के वो 6 जबरदस्त डायलॉग्स, जिन्हें सुनने थिएटर्स तक खींचे चले आएंगे कदम
Image Credit: Mirzapur Movie 6 Famous DialoguesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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