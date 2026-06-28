/‘आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए...’ Mirzapur The Movie के वो 6 जबरदस्त डायलॉग्स, जिन्हें सुनने थिएटर्स तक खींचे चले आएंगे कदम

Mirzapur Movie 6 Famous Dialogues: अमेजन प्राइम वीडियो की सुपरहिट सीरीज ‘मिर्जापुर’ के नए सीजन लाने के बाद. जब मेकर्स ने इस पर फिल्म बनाने का ऐलान किया था. तब फैंस काफी उलझन में थे. लोगों को लग रहा था कि जब वे सीरीज में सब कुछ देख ही चुके हैं. तो फिल्म में नया क्या होगा? लोगों को शक था कि फिल्म की कहानी अलग होगी भी या नहीं. लेकिन अब मेकर्स ने एक बड़ा अपडेट देकर फैंस का सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया है. फिल्म में लोगों को कुछ बेहद अलग और धमाकेदार देखने को मिलने वाला है.
पंकज त्रिपाठी और अली फजल की आने वाली और मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है. सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक, ये वीडियो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है. लोग इस टीजर को बार-बार देख रहे हैं और इसे अब तक करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं. अगर आप भी इस फिल्म की कहानी को लेकर सोच में पड़े हैं, तो आपको इसके कुछ धांसू डायलॉग्स जरूर देखने चाहिए. इन दमदार डायलॉग्स को पढ़ने के बाद, फिल्म के लिए आपका इंतजार करना सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा.
1. ‘काबिल औलाद बहुत मुश्किल से मिलती है और कभी-कभी नहीं भी मिलती’.
2. ‘आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जितने भी गैंगस्टर लोग एम्बीशियस रहे हैं, सब साले टॉप पर पहुंचे हैं, नीचे से उठकर ऊपर गए हैं’.
3. ‘हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया... बनाना है’.
4. “ए नमक ले आओ रे... भैया नमक तो हम डाले थे, कम लग रहा है क्या... हम कब बोले कि खाने में डालना है’.
5. ‘सारी प्रजा को मार देंगे, तो राज किस पर करेंगे’.
6. ‘जानते हो ना किसकी मम्मी हैं हम? हमारा बाप कौन है, ये तो बहुत बार सुना था, लेकिन हम किसकी मम्मी हैं ये पहली बार सुना है’.
इस 2 मिनट 22 सेकंड के छोटे से टीजर में मेकर्स ने एक से बढ़कर एक दमदार डायलॉग्स डाले हैं. ये डायलॉग्स वेब सीरीज को काफी अलग और मजेदार बनाते हैं. इस बार सिर्फ कालीन भैया, मुन्ना त्रिपाठी और गुड्डू पंडित के किरदारों पर ही भरोसा नहीं जताया गया है, बल्कि रवि किशन और जितेन्द्र कुमार के किरदारों को भी पूरी ताकत के साथ पेश किया गया है. इन सभी का नया और बेबाक अंदाज देखकर फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. हर कोई इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.
‘मिर्जापुर: द मूवी’ का टीजर आते ही सोशल मीडिया पर गदर मच गया है. सिर्फ दो दिनों में इस क्राइम थ्रिलर के टीजर को यूट्यूब पर 32 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस बार कहानी बड़े पर्दे पर तबाही मचाने आ रही है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा के साथ रवि किशन और जितेंद्र कुमार भी लीड रोल में नजर आएंगे. वेब सीरीज के बाद अब फिल्म में भी वही पुराना सस्पेंस और एक्शन देखने को मिलेगा. ये फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.