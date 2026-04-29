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Hindi Newsबॉलीवुड4 जून को नहीं रिलीज होगी ‘टॉक्सिक’, क्या है यश के इस फैसले के पीछे छिपा वो बड़ा प्लान? बोले- ‘कुछ फिल्में...’

4 जून को नहीं रिलीज होगी ‘टॉक्सिक’, क्या है यश के इस फैसले के पीछे छिपा वो बड़ा प्लान? बोले- ‘कुछ फिल्में...’

Toxic Movie Delay: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ की रिलीज डेट अचानक टाल दी गई. पहले ये फिल्म 4 जून 2026 को आने वाली थी, लेकिन अब इसे ग्लोबल प्लान के तहत आगे बढ़ाया गया है. यश ने खुद इसकी वजह बताई है. आखिर क्या है इसके पीछे की असली कहानी, जानने के लिए पूरी खबर जरूर पढ़ें.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 29, 2026, 01:24 PM IST
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Yash Confirms Toxic Movie Delay
Yash Confirms Toxic Movie Delay

Yash Confirms Toxic Delay: कन्नड़ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. फैंस इस फिल्म का काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है. पहले ये फिल्म 4 जून, 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसे पोस्टपोन करने का फैसला लिया है. इस खबर के सामने आते ही फैंस थोड़े निराश जरूर हुए हैं, लेकिन साथ ही फिल्म को लेकर उत्सुकता भी और बढ़ गई है. 

मेकर्स का कहना है कि ये फैसला जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच-समझकर लिया गया है. फिल्म की रिलीज डेट टालने की जानकारी खुद यश ने सोशल मीडिया के जरिए दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें इस फैसले के पीछे की वजह बताई गई. यश ने अपने नोट की शुरुआत फिल्म के सफर को याद करते हुए कहा, ‘कुछ फिल्में हम बनाते हैं और कुछ फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि हमें सिनेमा से प्यार क्यों हुआ था. ‘टॉक्सिक’ हमारे लिए ऐसी ही एक खास यात्रा रही है’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ट्रेलर को ग्लोबली मिला शानदार रिस्पॉन्स

इस लाइन से साफ है कि ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब है. यश ने आगे बताया कि जब फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर पेश किया गया तो उसे शानदार रिस्पॉन्स मिला. उन्होंने लिखा, ‘जब हमने इस फिल्म को सिनेमाकॉन में दिखाया और जो ग्लोबल रिस्पॉन्स मिला, उसने हमें यकीन दिलाया कि ये फिल्म दुनिया भर तक पहुंचने की हकदार है’. यही वजह है कि मेकर्स अब इसे सिर्फ एक आम रिलीज की तरह नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर पेश करना चाहते हैं. टीम चाहती है कि फिल्म का असर हर जगह एक जैसा मजबूत हो.

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अब 4 जून को रिलीज नहीं होगी फिल्म 

रिलीज डेट बदलने पर यश ने साफ कहा, ‘‘टॉक्सिक’ पूरी तरह तैयार है और हम इस समय इसके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हमने रिलीज टाइमलाइन को थोड़ा बदलने का फैसला लिया है’. उन्होंने ये भी बताया कि अब फिल्म 4 जून को रिलीज नहीं होगी, बल्कि एक नई तारीख पर दुनियाभर में एक साथ रिलीज की जाएगी. हालांकि, नई डेट का खुलासा अभी नहीं किया गया है. अपने नोट में यश ने भारतीय सिनेमा के बदलते दौर की भी बात की. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फैंस को दिया दिल से धन्यवाद 

उन्होंने लिखा, ‘आज के समय में इंडियन सिनेमा ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहा है. ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्वालिटी को और बेहतर करें’. एक्टर के साथ-साथ प्रोड्यूसर होने के नाते यश इस मौके को खास मानते हैं. उनका मानना है कि अगर थोड़ा वक्त और दिया जाए तो फिल्म को और बेहतर तरीके से दुनिया के सामने लाया जा सकता है. यश ने अपने फैंस का भी खास तौर पर धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, ‘हर कदम पर आपने जो सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं’. 

KGF के बाद यश का अगला बड़ा प्रोजेक्ट 

उन्होंने आगे लिखा, ‘कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें समय चाहिए होता है’. उन्होंने फैंस से थोड़ा और इंतजार करने की अपील की. साथ ही भरोसा दिलाया कि फिल्म ऐसी होगी जिस पर हर भारतीय गर्व महसूस करेगा. उनके इस मैसेज से साफ है कि टीम फिल्म को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती. बता दें, इस फिल्म का डायरेक्शन गीतू मोहनदास कर रही हैं. ‘टॉक्सिक’ को एक बड़े पैमाने की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म बताया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की कहानी और प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा. ये फिल्म यश की पिछली ब्लॉकबस्टर ‘केजीएफ’ के बाद उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट है. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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