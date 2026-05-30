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Hindi Newsबॉलीवुडराम चरण की ‘पेड्डी’ ने रिलीज से पहले मचाया धमाल! नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग से कमाए 6.2 लाख डॉलर; भारत में बढ़े टिकटों के दाम

राम चरण की ‘पेड्डी’ ने रिलीज से पहले मचाया धमाल! नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग से कमाए 6.2 लाख डॉलर; भारत में बढ़े टिकटों के दाम

Peddi Advance Booking: राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी’ का रिलीज से पहले ही विदेशों में जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है, जिसका अंदाजा अमेरिका में इसकी एडवांस बुकिंग से लगाया जा सकता है, जो तेजी से बढ़ती जा रही है और उनकी पिछले फिल्म ‘गेम चेंजर’ का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गई है. स्पोर्ट-एक्शन बेस्ड ये फिल्म अपनी कहानी और स्टार कास्ट को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 30, 2026, 06:57 AM IST
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Peddi Advance Booking in North America
Peddi Advance Booking in North America

Peddi Advance Booking North America: राम चरण की आने वाली फिल्म ‘पेड्डी’ को लेकर दुनियाभर में जबरदस्त बज बना हुआ है. खास बात ये है कि फिल्म भारत से ज्यादा विदेशों में अपने शुरुआती कारोबार को लेकर सुर्खियां बटोर रही है. अमेरिका और दूसरे नॉर्थ अमेरिकन देशों में फिल्म की एडवांस बुकिंग लगातार बढ़ रही है. अभी फिल्म की रिलीज में एक हफ्ते से ज्यादा समय बाकी है, लेकिन इसके बावजूद टिकटों की बिक्री जिस रफ्तार से हो रही है, उसने ट्रेड एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में ‘पेड्डी’ के करीब 17 हजार टिकट एडवांस में बिक चुके हैं. इन टिकटों से फिल्म ने लगभग 4.81 लाख डॉलर की कमाई कर ली है. अगर पूरे नॉर्थ अमेरिका के आंकड़ों को जोड़ा जाए तो फिल्म की एडवांस बुकिंग 5.33 लाख डॉलर से ज्यादा पहुंच चुकी है. ये आंकड़ा तब सामने आया है जब फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग में अभी कई दिन बाकी हैं. ट्रेड जानकारों का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो रिलीज से पहले ही फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है, जो बड़ी अचीवमेंट है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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