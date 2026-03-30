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Hindi Newsबॉलीवुडरामायण के फैंस के लिए खुशखबरी, हनुमान जयंती पर रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर! सेंसर बोर्ड से बिना कट मिला U सर्टिफिकेट

'रामायण' के फैंस के लिए खुशखबरी, हनुमान जयंती पर रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर! सेंसर बोर्ड से बिना कट मिला U सर्टिफिकेट

Ramayana Rama Trailer: बॉलीवुड एक्टक रणबीर कपूर की मल्टीस्टारर फिल्म ‘रामायण’ का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म के ट्रेलर से लेकर हर छोटे-बड़े अपडेट पर फैंस की पैनी नजर टिकी हुई है. फैंस के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही फिल्म का ट्रेलर जारी होने वाला है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 30, 2026, 11:04 PM IST
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'रामायण' के फैंस के लिए खुशखबरी, हनुमान जयंती पर रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर! सेंसर बोर्ड से बिना कट मिला U सर्टिफिकेट

Ramayana Rama Trailer: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक ‘रामायण’ है. इस फिल्म की हर अपडेट पर फैंस की नजर बनी हुई है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, 30 मार्च को फिल्म के नए वीडियो एसेट ‘रामा’ को सीबीएफसी ने पास कर दिया है. फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा हैं, जिन्होंने फिल्म को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. करीब डेढ़ साल पहले, 3 जुलाई 2025 को इस फिल्म का इंट्रोडक्शन वीडियो जारी किया गया था और अब लंबे इंतजार के बाद फिल्म की एक नई झलक दर्शकों के सामने आने वाली है.

CBFC ने दिया सर्टिफिकेट

सेंसर सर्टिफिकेट में ‘रामायण’ के इस नए वीडियो का नाम ‘रामा’ रखा गया है. खास बात यह है कि सेंसर बोर्ड ने इसे बिना किसी कट के ‘U’ सर्टिफिकेट दे दिया है, जिसका मतलब है कि इसे हर उम्र के लोग देख सकेंगे. इस वीडियो की लंबाई 158 सेकंड यानी 2 मिनट 38 सेकंड है. मेकर्स ने 27 मार्च को यह घोषणा की थी कि ‘रामा’ की यह खास झलक 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन रिलीज की जाएगी. यह वीडियो फिल्म की भव्यता और इसकी कहानी की झलक पेश करेगा. बता दें कि यह फिल्म अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बॉलीवुड और साउथ के सुपरस्टार आएंगे नजर

वहीं फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें बॉलीवुड और साउथ के कई सुपरस्टार एक साथ नजर आएंगे. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे और साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभाएंगी. साउथ सुपरस्टार यश रावण की भूमिका में दिखेंगे. वहीं सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे भगवान लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन ‘दंगल’ फेम नितेश तिवारी कर रहे हैं और इसका म्यूजिक ए. आर. रहमान और हंस जिमर ने मिलकर तैयार किया है.

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इस दिन आएगा फिल्म का ट्रेलर

मेकर्स ने इस एपिक सागा को दो पार्ट में रिलीज करने का फैसला किया है. फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 में दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा, जबकि दूसरे पार्ट के लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ‘रामायण’ का दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज करने की योजना है. फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफी मजबूत रखी गई है, ताकि रिलीज तक इसका बज बना रहे. फिलहाल सभी की नजरें 2 अप्रैल पर टिकी हुई हैं, जब फिल्म की पहली झलक रिलीज होगी.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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