Ramayana First Review: रिलीज से 9 महीने पहले ही आ गया ‘रामायण’ का पहला रिव्यू, विदेश में हुई सीक्रेट स्क्रीनिंग, अभी बाकी है VFX का काम

Ramayana Movie First Review: फैंस काफी समय से नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में फिल्म का पहला कट लॉस एंजेलिस में चुनिंदा लोगों के लिए स्क्रीन किया गया. इसी बीच फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ गया है. मेकर्स ने पहले पार्ट की एडिटिंग पूरी कर ली है और अब करीब 300 दिनों तक वीएफएक्स पर काम होगा. फिल्म दो हिस्सों में दिवाली 2026 और 2027 में रिलीज की तैयारी में है.
Ramayana Movie First Review: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ पिछले काफी समय से चर्चा में है और इसी साल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है. ये इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका लोग बेसब्री से सिनेमाघरों में रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. इसके अलावा भी फिल्म में कई बड़े चेहरे ‘रामायण’ के किरदारों में नजर आने वाले हैं.
हालांकि, फिल्म की रिलीज से 9 महीने पहले ही इसका रिव्यू आ चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक ‘रामायण’ की पहली स्क्रीनिंग लॉस एंजेलिस में रखी गई, जहां चुनिंदा लोगों को फिल्म का फर्स्ट कट दिखाया गया. बताया जा रहा है कि ये खास स्क्रीनिंग लॉस एंजेलिस के सिनेमार्क प्लाया विस्टा थिएटर में हुई. इस शो में 18 से 60 साल तक के लोग शामिल हुए. फिल्म का सिर्फ पहला कट दिखाया गया था, जो एक तरह से मेकर्स की टेस्ट स्क्रीनिंग थी, जिसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला.
‘रामायण’ को मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स
फिल्म देखने के बाद ज्यादातर लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की. दर्शकों ने खास तौर पर फिल्म की ‘रूटेड स्टोरीटेलिंग’ की तारीफ की. लोगों का कहना था कि कहानी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई महसूस होती है. इसके साथ ही फिल्म के बड़े लेवल और जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स की भी तारीफ हुई. कई लोगों ने इसे बड़े स्केल पर बनी शानदार प्रेजेंटेशन बताया. हालांकि, अभी फिल्म पूरी तरह तैयार नहीं है और इस पर काम जारी है. खबरों के मुताबिक फिल्म के पहले भाग की एडिटिंग का काम पूरा हो चुका है.
अभी बाकी है 300 दिन के VFX का काम
अब मेकर्स विजुअल इफेक्ट्स पर खास ध्यान दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि करीब 300 दिनों तक वीएफएक्स पर काम किया जाएगा. निर्माता नमित मल्होत्रा और उनकी टीम की प्लानिंग है कि ‘रामायण’ पार्ट वन का फाइनल कट साल 2026 की गर्मियों तक तैयार कर लिया जाए. फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी दमदार है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी के अलावा ‘केजीएफ’ स्टार यश फिल्म में रावण बनेंगे. सनी देओल हनुमान के किरदार में, तो रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे.
दो पार्ट में रिलीज होगी ‘रामायण’
काजल अग्रवाल मंदोदरी और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगी. नितेश तिवारी इस ग्रैंड प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बना रहे हैं. पहला पार्ट दुनियाभर में दिवाली 2026 पर रिलीज किया जाएगा. इसके बाद दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा. मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और यादगार फिल्मों में से एक साबित हो सकती है. दर्शकों की उत्सुकता अभी से साफ दिखाई दे रही है. फैंस इसके रिलीज होने का वेट कर रहे हैं.
