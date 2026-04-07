Chand Mera Dil Teaser Out: इश्क में तड़पीं अनन्या, तो लक्ष्य बनें पागल आशिक… धर्मा प्रोडक्शन की 'चांद मेरा दिल' का टीजर रिलीज

Chand Mera Dil Teaser Out: धर्मा प्रोडक्शन की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ (Chand Mera Dil) का टीजर आज 7 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया है. इस टीजर में लक्ष्य और अनन्या पांडे एक दूसरे के प्यार में खोए हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जबरदस्त किसिंग सीन पर देखने को मिल रहे हैं.
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अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टारर रोमांटिक फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ (Chand Mera Dil) का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें दोनों स्टार्स एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आ रहे हैं. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले रिलीज होने वाली इस रोमांटिक फिल्म में जहां एक ओर किसिंग सीन की भरमार दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर जुनूनी इश्क की झलक नजर आ रही है. फिल्म के टीजर में रोमांस के साथ-साथ एक दर्दनाक प्रेम कहानी दिखाई दे रही है, जो दर्शकों को अपनी कुर्सी पर बैठे रहने को मजबूर कर सकती है.
इस टीजर की शुरुआत एक्टर लक्ष्य के किरदार से होती है, जो ‘प्यार में थोड़ा पागल तो होना ही पड़ता है’ बोलते हुए नजर आते हैं. उनकी इन लाइनों के बाद अनन्या पांडे उन्हें किस करते हुए दिखती हैं, जहां से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है. लेकिन देखते ही देखते ये प्रेम कहानी कब एक ट्रैजिक एंडिंग में बदल जाती है ये किसी को भी पता नहीं चलता.
फिल्म के टीजर के बारे में
फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ (Chand Mera Dil) में अनन्या पांडे अपनी लव स्टोरी को लीजेंड्री कहते हुए देखी जा सकतीं है, जिसके बाद एक दिल दुखा देने वाला सीन नजर आता है. जहां अनन्या पांडे प्यार में तड़पीं नजर आती है, तो वहीं लक्ष्य भी अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं. फिर अचानक एक सीन से इस कहानी का पूरा एंगल ही चेंज हो जाता है, जिसमें लक्ष्य एक खूंखार रुप में नजर आते हैं, जो अपनी प्रेमिका को टॉर्चर करते हुए दिखते हैं.
किसिंग सीन की मिलेगी भरमार
करण जौहर की इस रोमांटिक फिल्म में आपको रोमांस के साथ-साथ जबरदस्त किसिंग सीन देखने को मिलेंगे. वहीं इस टीजर के ज्यादातर सीन में लक्ष्य को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जो आज ज्यादातर फिल्मों में देखने को मिलते हैं. इस फिल्म को देखकर आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की ‘टू स्टेट’ (Two State) फिल्म की याद आ जाती है. वहीं इसके कुछ भाग में शाहिद कपूर और कियार आडवाणी की फिल्म ‘कबीर सिंह’ (Kabir Singh) की झलक नजर आती है. अब देखना ये होगा की क्या इस फिल्म की कहानी इन दोनों फिल्मों से अलग है या नहीं. वहीं ये फिल्म 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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