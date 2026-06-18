Cocktail Vs Cocktail 2: ‘कॉकटेल 2’ को लेकर इन दिनों ऑडिंयस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि इस बार कहानी में क्या नया होने वाला है? दरअसल, साल 2012 में आई फिल्म ‘कॉकटेल’ ने दोस्ती और प्यार के रिश्तों को इतने खूबसूरत तरीके से पर्दे पर उतारा था कि लोग उसे आज तक नहीं भूले हैं. नई फिल्म भी उसी पुराने इमोशन को समेटे हुए है, लेकिन मेकर्स ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये पुरानी फिल्म का ऑफिशियल सीक्वल नही है और न ही किसी फिल्म का हिस्सा है.
ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है, जो ऑडियंस को फ्रेश और अलग एहसास देगी. पहली फिल्म में तीन दोस्तों के बीच का लव ट्रायंगल और उनका आपसी तालमेल कहानी की असली जान था. उसमें दिखाया गया था कि कैसे प्यार और दोस्ती के बीच इंसान उलझ जाता है. अब ‘कॉकटेल 2’ में भी कुछ ऐसा ही ताना-बाना बुना गया है, लेकिन नए किरदारों और नए हालातों के साथ. इस बार की उलझनें और इमोशंस पूरी तरह से अलग होंगे. मेकर्स ने पुरानी फिल्म की सिर्फ आत्मा को लिया है, कहानी को कॉपी नहीं किया है.
यही वजह है कि ऑडियंस एक बिल्कुल नए सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं. आज के समय में रिश्ते और लोगों की सोच काफी बदल चुकी है और ‘कॉकटेल 2’ इसी बदलते दौर को पर्दे पर दिखाने वाली है. जहां पहली फिल्म में कहानी थोड़ी हल्की-फुल्की और मजेदार अंदाज में आगे बढ़ती थी, वहीं इस बार इमोशनल ड्रामा थोड़ा ज्यादा गहरा होने वाला है. फिल्म में प्यार, दोस्ती के साथ-साथ भरोसे और धोखे के एंगल को भी बड़ी संजीदगी से जोड़ा गया है. ये बदलाव आज की यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है.
आज की यंग जनरेशन इस तरह की सिचुएशन से खुद को आसानी से जोड़ पाते हैं. मेकर्स का पूरा ध्यान इस बात पर रहा है कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट न बनकर रह जाए, बल्कि ऑडियंस के दिलों को छुए. इस नई कहानी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसा होती है और जब वही भरोसा टूटता है तो इंसान पर क्या गुजरती है. फिल्म में एंटरटेनमेंट का पूरा मसाला तो होगा ही, लेकिन साथ ही ये आज के रिश्तों की एक कड़वी सच्चाई को भी बयां करेगी, जो इसको पहली वाली से अलग और मैच्योर बनाती है.
फिल्म के किरदार भी पूरी तरह से आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से ढाले गए हैं. उनकी लाइफस्टाइल, बात करने का तरीका और जिंदगी के फैसले लेने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज की यंग जनरेशन की तरह दिखाने की कोशिश की गई है. कहानी में दिखाया गया है कि कैसे आजकल के लड़के-लड़कियां इमोशंस में बहकर फैसले ले लेते हैं और बाद में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है. प्यार और दोस्ती के बीच का यही तालमेल और उससे पैदा होने वाला टकराव इस फिल्म को बेहद दिलचस्प बनाने वाला है.
2012 में आई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की ‘कॉकटेल’ में गजब का ग्लैमर, सुपरहिट गाने और मस्ती देखने को मिली थी. लेकिन ये नई फिल्म कहानी को एक संजीदा और इमोशनल मोड़ पर ले जाती है. हालांकि, इसमें भी गानों और एंटरटेनमेंट का पूरा तड़का मिलेगा, पर इस बार कहानी का असली फोकस किरदारों की गहरी और सच्चे इमोशंस पर है. ये फिल्म उन लोगों के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस साबित होगी, जो स्क्रीन पर कुछ दिल को छूने वाला और असलियत के करीब देखना पसंद करते हैं.
इस फिल्म में किरदारों के दिल की बात को ज्यादा तवज्जो दी गई है. अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ‘कॉकटेल 2’ भी पहली फिल्म जैसी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएगी? क्योंकि पहली फिल्म के गाने और डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं. ऐसे में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना जैसे नए चेहरों के साथ आ रही इस फिल्म पर उम्मीदों का भारी दबाव है. मेकर्स ने पुराना फॉर्मूला न दोहराकर एक बड़ा रिस्क तो लिया है, लेकिन यही नयापन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है.
देखा जाए तो 'कॉकटेल 2' पुरानी और नई जनरेशन की फीलिंग्स का एक शानदार कॉम्बिनेशन साबित हो सकती है. इस फिल्म में रिलेशनशिप के उन सभी उतार-चढ़ाव को दिखाया जाएगा, जिनका सामना हर इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी जरूर करता है. वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का असली जादू इसके रिलीज होने के बाद ही साफ हो पाएगा. लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि यह कहानी सिनेमाघरों में दर्शकों के दिलों को छुएगी और उन्हें अपने रिश्तों के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी.