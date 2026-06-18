Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /दोस्ती, प्यार और धोखा... ‘कॉकटेल’ से कितनी अलग है ‘कॉकटेल 2’ की कहानी? रिलीज से पहले जानिए पहली फिल्म से कनेक्शन

दोस्ती, प्यार और धोखा... ‘कॉकटेल’ से कितनी अलग है ‘कॉकटेल 2’ की कहानी? रिलीज से पहले जानिए पहली फिल्म से कनेक्शन

Cocktail Vs Cocktail 2: फिल्म ‘कॉकटेल 2’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. हालांकि, ये फिल्म 2012 में आई ‘कॉकटेल’ का सीधा सीक्वल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए अंदाज की कहानी है. चलिए बताते हैं इस बार प्यार, दोस्ती और धोखे के इस नए सफर में दर्शकों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 18, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:50 AM IST
दोस्ती, प्यार और धोखा... ‘कॉकटेल’ से कितनी अलग है ‘कॉकटेल 2’ की कहानी? रिलीज से पहले जानिए पहली फिल्म से कनेक्शन
Image Credit: Cocktail Vs Cocktail 2

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
होर्मुज खुलने के बाद भी क्यों टेंशन में है अन्नदाता? जानिए फर्टिलाइजर का पूरा समीकरण
india2 min ago
2
Telegram3 min ago
3
Whatsapp4 min ago
4
VivaTech10 min ago
5
Petrol price12 min ago