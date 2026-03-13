14 साल पुरानी वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस को कर दिया था मालामाल, इसी साल आ रहा उसका सीक्वल

Cocktail 2: 14 साल पहले बॉक्स ऑफिस को मालामाल करने वाली फिल्म 'कॉकटेल' (Cocktail) के दूसरे सीक्वल की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. इस फिल्म के पहले पार्ट में सैफ अली खान के साथ दीपिका पादुकोण और डायना थीं. लेकिन, इस फिल्म के सीक्वल में पूरी स्टारकास्ट चेंज है और ये मूवी इस साल गर्मी के मौसम में रिलीज होगी.

19 जून को आएगी 'कॉकटेल 2'

'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) में इस बार शाहिद कपूर के साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना हैं. ये साल 2026 की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है. पहले ऐसी खबरें आ रही थीं इस फिल्म को अक्टूबर में इसी साल रिलीज किया जाएगा. लेकिन, इन खबरों पर ब्रेक लगाते हुए फिल्म के लीड हीरो शाहिद कपूर ने मूवी की आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान कर दिया. ये फिल्म अब इसी साल 19 जून, 2026 को सिनेमाघर में रिलीज होगी.

शाहिद कपूर का पोस्ट

'कॉकटेल 2' का ऐलान करते हुए शाहिद कपूर ने लिखा- 'और अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग 18 मार्च को थिएटर पहुंचे.' दरअसल, ऐसी खबरें आ रही हैं कि 'धुरंधर 2' के साथ ही फिल्म का पहला लुक थिएटर में आउट होगा. इस बात की जानकारी शाहिद कपूर ने कैप्शन के साथ लिखे हुए एक पोस्टर में शेयर की. जिसमें फिल्म की रिलीज डेट भी लिखी हुई है.

पोस्टर के फैंस हुए दीवाने

रिलीज डेट के ऐलान के साथ शाहिद कपूर की इस फिल्म के तीन पोस्टर भी आउट हुए हैं. जिसमें कार में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना दिखे. इस पोस्टर को देखते ही शाहिद कपूर के फैंस खुशी से झूम उठे. एक यूजर ने लिखा- 'आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही हो.' दूसरे फैन ने लिखा- 'शाहिद कपूर एरा इस बैक.' तीसरे यूजर ने लिखा- 'अब रणवीर सिंह की मूवी में अचैट होगा.' आपको बता दें, इस फिल्म के ऐलान के साथ ही फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. वो इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.