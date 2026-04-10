‘मेरा मन नहीं भरा…’, सलमान खान की ‘मातृभूमि’ का रोमांटिक गाना रिलीज, जैन शॉ-अभिश्री सेन की केमिस्ट्री ने जीता लोगों का दिल

सुपरस्टार सलमान खान ने 10 अप्रैल, शुक्रवार को अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ (Maatrubhumi: May War Rest In Peace) का नया रोमांटिक गाना 'मेरा जी नहीं भरा' रिलीज कर दिया है. इस गाने से एक्टर ने जैन शॉ और अभिश्री सेन के बीच की सिजलिंग केमिस्ट्री को दर्शकों के सामने पेश किया गया है. सलमान ने इस गाने की एक झलक अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसे श्रेया घोषाल और विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है.

सलमान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया गाना

सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर गाने को रिलीज और दोनों स्टार्स का स्वागत करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘सिल्वर स्क्रीन पर आपका स्वागत है…’. जैन और अभिश्री का ये गाना वॉर के बीच पनपने वाले प्यार को दिखाता है. ‘मेरा जी नहीं भरा…’ गाने को एक वाइब्रेंट बैकग्राउंड के साथ शूट किया गया है. इस गाने में दोनों के बीच की केमिस्ट्री को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं, जो फिल्म से लोगों को इमोशनली जोड़ने की कोशिश कर रहा है.

एक्टर जैन शॉ के बारे में

एक्टर जैन शॉ ओटीटी सीरीज 'फैरे' और 'क्लास' और 'स्ट्रेंज सिटी’ में पहले ही अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुके हैं. ये सभी ओटीटी सीरीज सलमान खान द्वारा निर्मित की गई थीं. वहीं एक्ट्रेस अभिश्री सेन ने फिल्म इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की है. ये गाना न केवल ‘मातृभूमि’ के रोमांटिक साइड को दिखाता है बल्कि सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी प्यार और इंसानियत को बनाए रखना का मैसेज देता है.

कब होगी फिल्म रिलीज?

अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित फिल्म ‘मातृभूमि’ इस 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सलमान खान की इस फिल्म का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी रिलीज डेट पहले 17 अप्रैल तय की गई थी.