Advertisement
trendingNow13173421
Hindi Newsबॉलीवुड‘मेरा मन नहीं भरा…’, सलमान खान की ‘मातृभूमि’ का रोमांटिक गाना रिलीज, जैन शॉ-अभिश्री सेन की केमिस्ट्री ने जीता लोगों का दिल

‘मेरा मन नहीं भरा…’, सलमान खान की ‘मातृभूमि’ का रोमांटिक गाना रिलीज, जैन शॉ-अभिश्री सेन की केमिस्ट्री ने जीता लोगों का दिल

Maatrubhumi Romantic Song Mera Jee Nahi Bhara Out: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की अपकमिंग वॉर ड्रामा फिल्म ‘मातृभूमि’ (Maatrubhumi) जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच सलमान की इस फिल्म का रोमांटिक सॉन्ग 'मेरा जी नहीं भरा' (Mera Jee Nahi Bhara) आज 10 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया है. इस गाने में फ्रेश जोड़ी एक्टर जेन शॉ और एक्ट्रेस अभिश्री सेन की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘मेरा मन नहीं भरा…’, सलमान खान की ‘मातृभूमि’ का रोमांटिक गाना रिलीज, जैन शॉ-अभिश्री सेन की केमिस्ट्री ने जीता लोगों का दिल

सुपरस्टार सलमान खान ने 10 अप्रैल, शुक्रवार को अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ (Maatrubhumi: May War Rest In Peace) का नया रोमांटिक गाना 'मेरा जी नहीं भरा' रिलीज कर दिया है. इस गाने से एक्टर ने जैन शॉ और अभिश्री सेन के बीच की सिजलिंग केमिस्ट्री को दर्शकों के सामने पेश किया गया है. सलमान ने इस गाने की एक झलक अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसे श्रेया घोषाल और विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है. 

सलमान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया गाना
सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर गाने को रिलीज और दोनों स्टार्स का स्वागत करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘सिल्वर स्क्रीन पर आपका स्वागत है…’. जैन और अभिश्री का ये गाना वॉर के बीच पनपने वाले प्यार को दिखाता है. ‘मेरा जी नहीं भरा…’ गाने को एक वाइब्रेंट बैकग्राउंड के साथ शूट किया गया है. इस गाने में दोनों के बीच की केमिस्ट्री को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं, जो फिल्म से लोगों को इमोशनली जोड़ने की कोशिश कर रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

Add Zee News as a Preferred Source

एक्टर जैन शॉ के बारे में
एक्टर जैन शॉ ओटीटी सीरीज 'फैरे' और 'क्लास' और 'स्ट्रेंज सिटी’ में पहले ही अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुके हैं. ये सभी ओटीटी सीरीज सलमान खान द्वारा निर्मित की गई थीं. वहीं एक्ट्रेस अभिश्री सेन ने फिल्म इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की है. ये गाना न केवल ‘मातृभूमि’ के रोमांटिक साइड को दिखाता है बल्कि सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी प्यार और इंसानियत को बनाए रखना का मैसेज देता है. 

कब होगी फिल्म रिलीज?
अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित फिल्म ‘मातृभूमि’ इस 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सलमान खान की इस फिल्म का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी रिलीज डेट पहले 17 अप्रैल तय की गई थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanfilmMaatrubhumi Song Mera Jee Nahi Bhara

Trending news

Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरानी ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
iran
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरानी ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
Supreme Court
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
West Bengal Election 2026
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
West Bengal Election 2026
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
हम वहां का छोड़कर... संसद में लौटे नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
cm nitish kumar news
हम वहां का छोड़कर... संसद में लौटे नीतीश कुमार, तब प्रधानमंत्री से क्यों भिड़ गए थे?
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
Punjab news
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
Eknath Shinde
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
Iran-US Ceasefire Talk
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
बंगाल चुनाव से ठीक पहले हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती क्यों टूटी? अब किसे होगा फायदा
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव से ठीक पहले हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती क्यों टूटी? अब किसे होगा फायदा
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
West Bengal news
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद