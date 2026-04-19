संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' ने जीता दिल! मेकर्स ने उठाया एक बड़ा कदम, पहली बार इस लैंग्वेज में ट्रेलर हुआ रिलीज

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म ‘आखिरी सवाल’ इन दिनों खास वजहों से चर्चा में बनी हुई है. फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही इसे लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन अब मेकर्स ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने इस प्रोजेक्ट को और भी खास बना दिया है.
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संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म ‘आखिरी सवाल’ के टीजर की झलक हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर देखने को मिली थी, जिसे बेहद अलग अंदाज में पेश किया गया था. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच लगातार एक्साइटमेंट देखी जा रही है. वहीं अब रिलीज से कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने एक बड़ा कदम उठाते हुए साइन लैंग्वेज (ISL) में टीजर रिलीज किया है. ये पहल उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई है, जो सुन नहीं सकते या ऑडियो कंटेंट को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं.
फिल्म की कहानी के बारे में
फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का कदम अभी भी कम देखने को मिलता है, ऐसे में ये कोशिश काफी सराहनीय मानी जा रही है. इसका उद्देश्य साफ है कि हर वर्ग तक फिल्म की कहानी और उसका भाव पहुंचना चाहिए. फिल्म का टॉपिक भी इसे खास बनाता है. बताया जा रहा है कि ‘आखिरी सवाल’ दर्शकों को आरएसएस संगठन (RSS) के इतिहास के उन पहलुओं से रूबरू कराएगी, जिन्हें बड़े पर्दे पर पहले शायद ही दिखाया गया हो.
इन लोगों ने दिया योगदान
फिल्म का टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर चर्चाओं का विषय बन गया और लोग इसके कंटेंट को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वारंग के हाथों में है, जबकि फिल्म को निखिल नंदा प्रस्तुत कर रहे हैं. प्रोडक्शन टीम में भी कई अनुभवी नाम शामिल हैं, जो इस प्रोजेक्ट को मजबूत बनाते हैं. कहानी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग उत्कर्ष नैथानी द्वारा लिखे गए हैं, जिससे फिल्म की नैरेटिव क्वालिटी को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई हैं.
कब होगी फिल्म रिलीज?
सबसे दिलचस्प बात ये है कि फिल्म केवल कंटेंट के स्तर पर ही नहीं, बल्कि अपनी पहुंच के मामले में भी नई मिसाल कायम करने की कोशिश कर रही है. साइन लैंग्वेज में टीजर रिलीज करना इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में अन्य फिल्ममेकर्स को भी इंस्पायर कर सकता है. फिलहाल ‘आखिरी सवाल’ 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. अब देखना दिलचस्प होगा कि यह फिल्म अपने टॉपिक, प्रेजेंटेशन और कमाल की पहल के साथ लोगों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है.
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