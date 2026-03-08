‘धुरंधर 2’ की रिलीज से 1 दिन पहले होगा बड़ा धमाका... मेकर्स ने फैंस को दिया खास सरप्राइज, बिल्कुल हाथ से जाने न दें ये मौका

Dhurandhar 2 Paid Previews Shows: 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ (Dhurandhar 2) का ट्रेलर शनिवार को रिलीज कर दिया गया. ट्रेलर सामने आते ही फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, मेकर्स ने रिलीज से एक दिन पहले यानी 18 मार्च को फिल्म के लिए पेड प्रीव्यू शोज रखा है.

जिसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. देश के कई बड़े शहरों में इन पेड प्रीव्यू शोज की खास तैयारी की जा रही है. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों के कई सिनेमाघरों में शाम और देर रात तक फिल्म के शो रखे गए हैं. मुंबई में पहला शो करीब 4:45 बजे शुरू होगा, जबकि आखिरी शो रात 11:45 बजे के आसपास चलेगा. दिल्ली में भी लगभग इसी समय के बीच शो रखे गए हैं. बेंगलुरु और हैदराबाद में भी कई स्लॉट हैं, जबकि कोलकाता में शोज थोड़े कम हैं.

फिल्म रिलीज से पहले रखे गए पेड रिव्यू शोज

फिल्म के मेकर्स ने ये रणनीति इसलिए अपनाई है ताकि रिलीज से पहले फिल्म को लेकर अच्छा माहौल बन सके और दर्शकों के बीच पॉजिटिव रिव्यू पहुंच सके. पेड प्रीव्यू के लिए टिकट बुकिंग बुकमायशो जैसे प्लेटफॉर्म पर शुरू हो चुकी है. अलग-अलग शहरों और सिनेमाघरों के हिसाब से टिकट की कीमत तय की गई है. नॉर्मल सीटों की कीमत करीब 290 से 350 रुपये के बीच है, जबकि कुछ मल्टीप्लेक्स में प्रीमियम रिक्लाइनर सीटों के लिए 1400 रुपये या उससे ज्यादा कीमत रखी गई है.

कुछ प्रीमियम स्क्रीनिंग में टिकट की कीमत 2000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई है. हालांकि, फिल्म के ओपनिंग डे और पहले वीकेंड के लिए एडवांस बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है. ट्रेलर की बात करें तो इसमें फिल्म की कहानी की एक झलक दिखाई गई है. फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार जस्किरत सिंह रंगी उर्फ हमजा अली माजरी की पिछली कहानी को भी दिखाया जाएगा. किन हालातों और इमोशनल घटनाओं ने उसे अंडरकवर इंटेलिजेंस और सीमा पार मिशनों की खतरनाक दुनिया में धकेल दिया.

कई भाषा में रिलीज होगी ‘धुरंधर 2’

इसके साथ ही कहानी में कई नए टकराव भी देखने को मिलेंगे. अर्जुन रामपाल फिल्म में मेजर इकबाल के मेन विलेन के किरदार में नजर आएंगे, जबकि संजय दत्त फिर से चौधरी असलम के दमदार रोल में दिखाई देंगे. फिल्म में आर माधवन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे, जो हमजा को उसके मिशन के लिए गाइड करते हैं. ट्रेलर में सारा अर्जुन भी हथियार थामे नजर आती हैं. बता दें, ये फिल्म 19 मार्च को ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के मौके पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी.