Advertisement
trendingNow13234512
Hindi Newsबॉलीवुडक्या अल्फा के सेट पर भिड़े थे बॉबी देओल और आलिया भट्ट? एक्टर ने बताया सच, बोले- मुझे भी स्क्रीनशॉट आया था

क्या 'अल्फा' के सेट पर भिड़े थे बॉबी देओल और आलिया भट्ट? एक्टर ने बताया सच, बोले- 'मुझे भी स्क्रीनशॉट आया था'

Bobby Deol on Alia Bhatt: वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' के सेट से आ रही अनबन की खबरों पर एक्टर बॉबी देओल ने चुप्पी तोड़ दी है. सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि शूटिंग के दौरान बॉबी और आलिया भट्ट के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी. इन अफवाहों पर अब बॉबी देओल ने विराम लगा दिया है और इसके पीछे की सच्चाई बता दी है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jun 01, 2026, 07:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या 'अल्फा' के सेट पर भिड़े थे बॉबी देओल और आलिया भट्ट? एक्टर ने बताया सच, बोले- 'मुझे भी स्क्रीनशॉट आया था'

Bobby Deol on Alia Bhatt: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने अपनी अपकमिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट के साथ अनबन की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. एक्टर ने कहा कि जब उन्होंने दोनों के बीच विवाद की अफवाह सुनी, तो वह खुद काफी ज्यादा हैरान रह गए थे. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं चल रही थीं कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के इस बड़े प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी. हालांकि, अब बॉबी देओल ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया है और उन्हें पूरी तरह से मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया है.

आलिया भट्ट संग झगड़े पर बॉबी देओल ने बताया सच

हाल ही में बॉबी देओल ने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें इस अफवाह के बारे में तब पता चला, जब उनके एक दोस्त ने उन्हें इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. एक्टर ने बताया, 'मुझे भी एक दोस्त ने उस अफवाह का स्क्रीनशॉट भेजा. मैं भी हैरान रह गया था कि लोग इतने वेल्ले कैसे हो सकते हैं कि कुछ भी लिख कर बना देते हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बॉबी ने की आलिया भट्ट की तारीफ

इस दौरान बॉबी देओल ने आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की और उनके साथ काम करने का शानदार अनुभव भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि आलिया हर काम बहुत ही अच्छे से करती हैं और उनका रवैया बेहद प्रोफेशनल था. बॉबी ने कहा, 'आलिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और वह बहुत प्रोफेशनल हैं. वह बहुत मेहनत करती हैं. आलिया ने उन सभी फाइट सीक्वेंस के लिए बहुत कड़ी तैयारी की थी, जिन्हें उन्हें करना था. तो मुझे समझ नहीं आया कि किसने क्या सोचकर ये सब अफवाह लिखी. मैं हर किसी को यह साबित करने के लिए नहीं घूम सकता. इसलिए यह सच नहीं है. लोग इंस्टाग्राम से इनफ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन उस पर 90 प्रतिशत कहानियां सही नहीं होतीं.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कब रिलीज होगी 'अल्फा'?

वहीं, यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की मच-अवेटेड फिल्म 'अल्फा' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. इस फ्रेंचाइजी की यह पहली ऐसी फिल्म है, जिसकी कमान फीमेल लीड्स के हाथों में है. फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर लीड किरदारों में नजर आएंगे. फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अब तक कई बार बदलाव हो चुके हैं. पहले यह फिल्म बीते साल सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर अप्रैल 2026 कर दिया गया और फिर मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इसे 10 जुलाई 2026 को रिलीज करने का ऐलान किया. वहीं, ताजा खबरों के मुताबिक, 'अल्फा' अब अपनी तय तारीख से एक हफ्ते पहले सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Bobby DeolAlia BhattAlpha

Trending news

3 दिन की राहत खत्म! जून के पहले हफ्ते में 'तवे' जैसी तपेगी धरती, IMD की बड़ी चेतावनी
weather update
3 दिन की राहत खत्म! जून के पहले हफ्ते में 'तवे' जैसी तपेगी धरती, IMD की बड़ी चेतावनी
क्या फिर दिखेगा ममता का 'स्ट्रीट फाइटर' वाला अंदाज, कितनी काम आ पाएगी ये रणनीति?
Mamata Banerje
क्या फिर दिखेगा ममता का 'स्ट्रीट फाइटर' वाला अंदाज, कितनी काम आ पाएगी ये रणनीति?
भारत की सबसे ज्यादा मुश्किल भाषा, जिसे बोलते हैं 4 करोड़ लोग; 1200 साल पुराना इतिहास
India Interesting Facts in Hindi
भारत की सबसे ज्यादा मुश्किल भाषा, जिसे बोलते हैं 4 करोड़ लोग; 1200 साल पुराना इतिहास
शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, इन विधायकों की निकल सकती है 'लॉटरी'
West Bengal
शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, इन विधायकों की निकल सकती है 'लॉटरी'
क्या 7 साल पुरानी कसम पूरी करेंगे डीके शिवकुमार? तिहाड़ में ली थी यह शपथ
Karnataka politics
क्या 7 साल पुरानी कसम पूरी करेंगे डीके शिवकुमार? तिहाड़ में ली थी यह शपथ
एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल वाजा का दम, सिल्वर मेडल जीत बनाया रिकॉर्
Kajal Vaja
एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल वाजा का दम, सिल्वर मेडल जीत बनाया रिकॉर्
TMC में बढ़ी अंदरूनी कलह ... ममता ने बुलाई विधायकों की बैठक, 80 में से 20 ही पहुंचे
Bengal politics
TMC में बढ़ी अंदरूनी कलह ... ममता ने बुलाई विधायकों की बैठक, 80 में से 20 ही पहुंचे
31 मई सुकून से बीत गई, जून की शुरुआत में सूरज देवता लगाएंगे गर्मी का बैक गियर?
weather update
31 मई सुकून से बीत गई, जून की शुरुआत में सूरज देवता लगाएंगे गर्मी का बैक गियर?
चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल
Banned Dogs Breed
चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल
CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक, पहले खारिज किए थे दावे अब दी सफाई
CBSE
CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक, पहले खारिज किए थे दावे अब दी सफाई