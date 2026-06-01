क्या 'अल्फा' के सेट पर भिड़े थे बॉबी देओल और आलिया भट्ट? एक्टर ने बताया सच, बोले- 'मुझे भी स्क्रीनशॉट आया था'

Bobby Deol on Alia Bhatt: वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' के सेट से आ रही अनबन की खबरों पर एक्टर बॉबी देओल ने चुप्पी तोड़ दी है. सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि शूटिंग के दौरान बॉबी और आलिया भट्ट के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी. इन अफवाहों पर अब बॉबी देओल ने विराम लगा दिया है और इसके पीछे की सच्चाई बता दी है.
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Bobby Deol on Alia Bhatt: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने अपनी अपकमिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट के साथ अनबन की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. एक्टर ने कहा कि जब उन्होंने दोनों के बीच विवाद की अफवाह सुनी, तो वह खुद काफी ज्यादा हैरान रह गए थे. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं चल रही थीं कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के इस बड़े प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी. हालांकि, अब बॉबी देओल ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया है और उन्हें पूरी तरह से मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया है.
हाल ही में बॉबी देओल ने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें इस अफवाह के बारे में तब पता चला, जब उनके एक दोस्त ने उन्हें इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. एक्टर ने बताया, 'मुझे भी एक दोस्त ने उस अफवाह का स्क्रीनशॉट भेजा. मैं भी हैरान रह गया था कि लोग इतने वेल्ले कैसे हो सकते हैं कि कुछ भी लिख कर बना देते हैं.'
इस दौरान बॉबी देओल ने आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की और उनके साथ काम करने का शानदार अनुभव भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि आलिया हर काम बहुत ही अच्छे से करती हैं और उनका रवैया बेहद प्रोफेशनल था. बॉबी ने कहा, 'आलिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और वह बहुत प्रोफेशनल हैं. वह बहुत मेहनत करती हैं. आलिया ने उन सभी फाइट सीक्वेंस के लिए बहुत कड़ी तैयारी की थी, जिन्हें उन्हें करना था. तो मुझे समझ नहीं आया कि किसने क्या सोचकर ये सब अफवाह लिखी. मैं हर किसी को यह साबित करने के लिए नहीं घूम सकता. इसलिए यह सच नहीं है. लोग इंस्टाग्राम से इनफ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन उस पर 90 प्रतिशत कहानियां सही नहीं होतीं.'
वहीं, यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की मच-अवेटेड फिल्म 'अल्फा' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. इस फ्रेंचाइजी की यह पहली ऐसी फिल्म है, जिसकी कमान फीमेल लीड्स के हाथों में है. फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर लीड किरदारों में नजर आएंगे. फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अब तक कई बार बदलाव हो चुके हैं. पहले यह फिल्म बीते साल सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर अप्रैल 2026 कर दिया गया और फिर मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इसे 10 जुलाई 2026 को रिलीज करने का ऐलान किया. वहीं, ताजा खबरों के मुताबिक, 'अल्फा' अब अपनी तय तारीख से एक हफ्ते पहले सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
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