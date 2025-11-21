राजामौली की ‘वाराणसी’ पर गिरी विवादों की गाज, अब फिल्म के टाइटल पर खड़ा हुआ बखेड़ा, सख्त से सख्त कार्रवाई की उठी मांग

Rajamouli Film Unexpected Trouble: ‘बाहुबली’, ‘आरआरआर’, ‘ईगा’ और ‘मगधीरा’ जैसी शानदार फिल्मों से बॉक्स ऑफिस हिला देने वाले साउथ सिनेमा के दमदार डायरेक्टर्स में से एक एसएस राजामौली इन दिनों अपनी नई अपकमिंग फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. जिसका हाल ही में उन्होंने हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट के दौरान टीजर लॉन्च किया, जिसने फैंस को फिल्म के लिए और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है. ये फिल्म अगले साल तक सिनेमाघरों में आने की उम्मीद की जा रही है.

हालांकि, रिलीज से पहले ही फिल्मों और राजामौली बड़े विवादों में फंस चुके हैं. दरअसल, ‘वाराणसी’ की रिलीज से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयानों को लेकर बवाल मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले भी भगवान हनुमान को लेकर ऐसी बातें कही थीं, जिन्हें कई लोगों ने आपत्तिजनक माना. इसी वजह से धार्मिक संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. नए प्रोजेक्ट के ऐलान के बाद फिर से उनकी बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है, जो गर्माता दिख रहा है.

राजामौली के बयानों ने खड़ा कर दिया विवाद

इन मुद्दों को लेकर माहौल धीरे-धीरे सेंसिटिव होता जा रहा है. राष्ट्र्रीय वनर सेना नाम के संगठन ने राजामौली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि निर्देशक के पुराने बयान हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं. संगठन ने आरोप लगाया कि उन्होंने भगवान हनुमान को लेकर ऐसी बातें कही थीं जो किसी भी श्रद्धालु को दुखी कर सकती हैं. इस शिकायत के बाद मामला और गंभीर हो गया है. अब कई धार्मिक समूह भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं और अधिकारियों से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

फिल्म के टाइटल पर भी गिरी गाज

इसी बीच फिल्म के नाम को लेकर भी एक नया विवाद खड़ा हो गया है. ‘राम भक्त हनुमा क्रिएशंस’ नाम की एक कंपनी का दावा है कि उन्होंने ‘वाराणसी’ टाइटल पहले ही रजिस्टर करा लिया था. उनका कहना है कि बिना जांच किए किसी दूसरे प्रोजेक्ट को वही नाम इस्तेमाल नहीं करने दिया जाना चाहिए था. इस विवाद को लेकर उन्होंने फिल्म चेंबर में फॉर्मल कंप्लेंट भी दर्ज कराई है. इससे प्रोजेक्ट की टीम के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई है. शिकायत करने वालों का आरोप है कि ‘वाराणसी’ के टीजर लॉन्च इवेंट में भी राजामौली ने विवादित बातें कही थीं.

भगवान हनुमान पर दिया था विवादित बयान

इवेंट में मौजूद लोगों के मुताबिक, उन्होंने भगवान हनुमान को लेकर वहां मौजूद लोगों के सामने बेहद अपमानजनक बयान दिया था. आरोप ये है कि उन्होंने भीड़, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सामने हनुमान जी के लिए ‘क्या वो सच में भगवान हैं?’ जैसे शब्द बोल दिए. इस बयान को सुनकर कई लोगों ने इसे जानबूझकर किया गया अपमान बताया. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि राजामौली ने ऐसा बयान सिर्फ चर्चा बटोरने और अपनी फिल्म को ज्यादा पब्लिसिटी दिलाने के लिए दिया.

कड़ी कार्रवाई के लिए की जा रही मांग

उनका आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर धर्म से जुड़े मुद्दे को भड़काने की कोशिश की ताकि फिल्म की ओर लोगों का ध्यान जाए और कमाई बढ़े. साथ ही वे कह रहे हैं कि इन वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया पर चलाकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है. इसी के चलते वे इस मामले को काफी गंभीर मान रहे हैं. शिकायत में ये भी मांग की गई है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी इंसान धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करे. अब देखना ये है कि ये पूरा कब शांत होता है.