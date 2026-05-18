क्यों बार-बार टल रही 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट? सुपरस्टार यश ने किया खुलासा, बोले- 'इसमें बहुत पैसा...'

Toxic Delay: केजीएफ स्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. यश की यह फिल्म पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी रिलीज 4 जून तय की गई थी. अब दूसरी बार 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट बदली गई है. ऐसे में यश ने खुद इस बात का खुलासा किया कि आखिर बार-बार रिलीज डेट क्यों टल रही है.

क्यों टल रही 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट

हाल ही में यश ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट में देरी क्यों हो रही है. अप्रैल में यश ने खुलासा किया था कि फिल्म एक बार फिर पोस्टपोन हो गई है और इसकी रिलीज डेट 4 जून तक आगे बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि फिल्म पूरी हो चुकी है, लेकिन टीम फिलहाल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को फाइनल करने पर ध्यान दे रही है. उन्होंने आगे बताया, 'अभी मैंने समय लेकर इस फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया है. यह बात मेरे फैंस या भारत के लोगों को पसंद नहीं आएगी. वे नाराज होंगे, क्योंकि कल्चरली फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही एक समय सीमा तय हो जाती है. शूटिंग खत्म होते ही लोग इसके बारे में लिखने लगते हैं.'

'इसमें बहुत पैसा लगता है...'

यश ने आगे बताया, 'वेस्ट में सब कुछ फिल्म पूरी होने के बाद ही शुरू होता है. अगर कोई फिल्म खरीदना चाहता है या उसका हिस्सा बनना चाहता है, तो वे पहले फिल्म देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगा होता है. ये चीजें चुनौतियां पेश करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने लोगों पर भरोसा है, इसलिए वे समझते हैं कि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हम सभी को करना चाहिए.'

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टॉक्सिक फिल्म के बारे में

यश की फिल्म टॉक्सिक का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म को यश और गीतू मोहनदास ने लिखा है, जबकि इसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है. फिल्म में यश लीड रोल में हैं. उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मणी वसंत और तारा सुतारिया नजर आएंगी. साल 2023 में इस फिल्म की घोषणा की गई थी और इसकी शूटिंग 2024 में शुरू हुई थी. इसे कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया था. यह फिल्म हिंदी, तेलुगु और मलयालम में डब होकर भी रिलीज होगी.