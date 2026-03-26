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Hindi Newsबॉलीवुड2026 की वो मोस्टअवेटेड माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसके पोस्टर्स ने फैंस को कर दिया बेचैन, 3 जुलाई को बरसेगा कहर

2026 की वो मोस्टअवेटेड माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसके पोस्टर्स ने फैंस को कर दिया बेचैन, 3 जुलाई को बरसेगा कहर

Rishabh Sawhney की मचअवेटेड मूवी Nagabandham की रिलीज डेट का ऐलान नए पोस्टर के साथ मेकर्स ने कर दिया है. ये मूवी इसी साल 3 जुलाई को थिएटर में आएगी. जिसे लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 26, 2026, 04:36 PM IST
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नागबंधम फिल्म रिलीज डेट
नागबंधम फिल्म रिलीज डेट

Nagabandham Release Date: माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा फिल्म 'नागबंधम' फिल्म बीते दिनों से काफी सुर्खियों में है. जब से इस मूवी का ऐलान हुआ है तब से ये सबसे चर्चित पैन-इंडिया फिल्मों में से एक बन गई है.दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज है और इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ऐसे में मेकर्स ने फैंस के एक्साइमेंट को और बढ़ाते हुए मूवी की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. 

3 जुलाई को आएगी मूवी
'नागबंधम' 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. इस मूवी की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए एक्टर ऋषभ साहनी ने इंस्टाग्राम पर मूवी का पोस्टर शेयर किया साथ ही कैप्शन में लिखा- 'डेट सेट हो गई है. 2026 में आप एक्सपीरियंस करिए बिगेस्ट पैन इंडिया फिल्म नागबंधम का. जो इस साल 3 जुलाई को थिएटर में आ रही है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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एक रहस्यमयी और जादुई दुनिया 

अभिषेक नामा के निर्देशन में बनी फिल्म 'नागबंधम' में विराट कर्ण, नाभा नतेश, जगपति बाबू और ऋषभ साहनी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.मेकर्स लगातार फिल्म के दिलचस्प कैरेक्टर पोस्टर्स और अपडेट्स जारी करके दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं. यहां तक कि हाल ही में फिल्म का टीजर भी रिलीज किया था. जो एक रहस्यमयी और जादुई दुनिया की शानदार झलक दिखाता है.इस फिल्म के पोस्टर को देखकर ही लग रहा है कि मूवी में गजब के वीएफएक्स का यूज किया गया है.

क्या है मूवी में खास?

'नागबंधम' मूवी भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है और देश के गौरवशाली अतीत और स्वर्ण युग से प्रेरित एक कहानी पर आधारित है. इसके अलावा,यह पौराणिक कथाओं के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाती है, जो भारतीय सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलते हैं.

आ रही एक और दिल दहला देने वाली फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर', 'धुरंधर 2' के बाद इसे देखने की मचेगी होड़

 

फैंस हुए खुश 
इस मूवी की जैसी ही रिलीज डेट का ऐलान किया गया तो फैंस खुशी से झूम उठे. कई यूजर्स ने फिल्म के पोस्टर की तारीफ तो किसी ने ऋषभ शेट्टी की इस मूवी के एक्साइटमेंट को शो किया. ज्यादातर लोगों ने फायर वाला आइकन शेयर किया. 

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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