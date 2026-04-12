Advertisement
trendingNow13175460
Hindi Newsबॉलीवुडलीक या मार्केटिंग? थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड मूवी ‘जन नायकन’ का लीक एक्सीडेंटल है या बज बनाने की स्ट्रेटजी!

लीक या मार्केटिंग? थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड मूवी ‘जन नायकन’ का लीक एक्सीडेंटल है या बज बनाने की स्ट्रेटजी!

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म ‘जन नायकन’(Jana Nayagan) को लेकर इन दिनों जबरदस्त चर्चा हो रही है. फिल्म रिलीज से पहले इसके कुछ सीन्स, फोटो या क्लिप्स  कथित तौर पर लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं. लेकिन क्या सच में फिल्म का लीक एक्सीडेंटल है या बज बनाने की स्ट्रेटजी?

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 12, 2026, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लीक या मार्केटिंग? थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड मूवी ‘जन नायकन’ का लीक एक्सीडेंटल है या बज बनाने की स्ट्रेटजी!

फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म का लीक होना कोई नई बात नहीं है. पहले भी कई बड़ी फिल्मों के सीन्स, गाने या पूरी फिल्म तक रिलीज से पहले ही इंटरनेट लीक हो चुकी है. कई मामलों में ये साफ तौर पर पाइरेसी या सिक्योरिटी की कमजोरी का मामला है. वहीं हाल ही में साउथ एक्टर थलापति विजय के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला. विजय की मोस्ट अवेटेड एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) की कुछ फोटो और क्लिप कथित तौर पर लीक हो गई हैं, जिसको लेकर इंटरनेट पर बज बना हुआ है. वहीं फिल्म के लीक की खबरों के बीच फैंस कई अटकलें लगा रहे हैं कि कहीं ये मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो नहीं?.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये लीक वाकई में एक एक्सीडेंटल घटना है या फिर ये फिल्म के लिए जानबूझकर बनाई गई मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है? आज के डिजिटल दौर में ये सवाल और भी अहम हो जाता है, क्योंकि हर छोटी चीज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है और फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है.

लीक से बॉक्स ऑफिस पर पड़ेगा बुरा असर
थलापति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ के मेकर्स के साथ अगर ये सच में हुआ है, तो ये प्रोडक्शन हाउस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है.  इससे न केवल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई पर असर पड़ेगा, बल्कि ऑडियंस का एक्सपीरियंस भी खराब हो जाएगा. खासकर जब हाई-बजट फिल्म हो और उसमें सरप्राइज एलिमेंट्स हों, तो उनका पहले ही बाहर आ जाना फिल्म के इम्पैक्ट को लोगों के बीच कम कर देता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

कहीं ये ‘कंट्रोल्ड लीक’ का पार्ट तो नहीं?
ऑनलाइन इस फिल्म के लीक की खबर का एक और पहलू देखने को मिल रहा है, जो काफी दिलचस्प है. कई बार फिल्ममेकर जानबूझकर कुछ कंटेंट ‘लीक’ होने देते हैं, ताकि फिल्म को लेकर फैंस के बीच बज क्रिएट हो सके. इसे ‘कंट्रोल्ड लीक’ या ‘मार्केटिंग प्लान’ कहा जाता है. वहीं ‘जन नायकन’ के लीक को इस नजरिए से देखा जाए, तो ये एक स्मार्ट प्रमोशनल मूव भी हो सकता है. जब किसी फिल्म का कोई सीन या लुक अचानक लीक होता है, तो फैंस के बीच उसे देखने और उसके बारे में जानने की एक्साइटमेंट बढ़ती है, इससे फिल्म रिलीज से पहले ही इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगती है. 

मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे करती है वर्क?
आज के समय में ‘वायरलिटी’ को ही असली पावर माना जाता है, जिससे एक छोटा सा क्लिप भी करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है. ऐसे में अगर फिल्म की टीम को भरोसा हो कि लीक होने वाला कंटेंट फिल्म को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव पब्लिसिटी देगा, तो वो इस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाते हैं. खासकर थलापति विजय जैसे बड़े स्टार की फिल्म के लिए, जहां पहले से ही भारी फैन बेस मौजूद है, थोड़ा सा भी कंटेंट सोशल मीडिया पर तूफान ला सकता है और फिल्म को ट्रेंड का हिस्सा बना सकता है.

fallback

कहीं सच में लीक तो नहीं हुई फिल्म?
हालांकि, ये भी सच है कि हर लीक मार्केटिंग नहीं होती है, कई बार ये सच में सिक्योरिटी ब्रीच का नतीजा होता है, जिससे फिल्ममेकर को नुकसान उठाना पड़ता है. अगर लीक में फिल्म के अहम प्लॉट या ट्विस्ट सामने आ जाएं, तो ये फिल्म के लिए बुरा साबित होता है. इसलिए प्रोडक्शन हाउस आमतौर पर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करते हैं और लीक को हटाने की कोशिश करते हैं. 

सेंसर बोर्ड ने लीक को बताया गलत
फिल्म 'जन नायकन' की लीक की खबरों के बीच प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) महाराष्ट्र ने नई जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि थलापति की तमिल फिल्म ‘जन नायकन’ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सेंसर बोर्ड) से लीक होने की खबर पूरी तरह गलत और झूठी है. उन्होंने आगे बताया कि 'एक्स' पर वायरल पोस्ट की रिपोर्ट गलत हैं और लोगों को गुमराह करने वाली हैं. सेंसर बोर्ड ने भी इस मामले में साफ किया है कि वो सभी थिएटर फिल्मों के सर्टिफिकेशन के लिए एक बहुत ही सुरक्षित केडीएम यानी डिलीवरी मैसेज सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो फिल्म को लीक होने से बचाता है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Jana Nayagan leakthalapathy vijay

Trending news

'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
Iran US Talks
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
bengaluru news
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?
Bumble
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?