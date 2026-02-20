Advertisement
trendingNow13116964
Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर 2में ल्यारी किंग बन धमाका करेंगे रणवीर सिंह, क्या तोड़ देंगे 1354 करोड़ी फिल्म का रिकॉर्ड

'धुरंधर 2'में 'ल्यारी किंग' बन धमाका करेंगे रणवीर सिंह, क्या तोड़ देंगे 1354 करोड़ी फिल्म का रिकॉर्ड

Ranveer Singh की फिल्म 'धुरंधर 2' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस मूवी के दूसरे पार्ट में रणवीर ल्यारी किंग बनकर राज करते नजर आएंगे.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रणवीर सिंह
रणवीर सिंह

Dhurandhar 2 Ranveer Singh: 'धुरंधर 2' का जब से ट्रेलर आउट हुआ है उसने लोगों के बीच तूफान ला दिया है. पहले पार्ट की आंधी के बाद दूसरे पार्ट के ट्रेलर में रणवीर सिंह पहले से ज्यादा पॉवरफुल नजर आएंगे. फिल्म के दूसरे पार्ट के ट्रेलर को देखने के बाद अगर इंडस्ट्री में चल रही शुरुआती चर्चाओं पर यकीन करें, तो इतिहास इस बार और भी बड़े पैमाने पर दोहराया जाने वाला है.

‘ल्यारी किंग’ बनेंगे रणवीर

'धुरंधर 2' के ट्रेलर को लेकर लोगों की राय भी काफी ज्यादा तगड़ी है. लोगों का कहना है कि रणवीर सिंह बेशक ट्रेलर की सबसे बड़ी झलक हैं. ‘ल्यारी किंग’ के रूप में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और शारीरिक बदलाव की खूब तारीफ हो रही है. वे एक ऐसी गंभीरता और प्रभाव लेकर आते हैं,जो इस सीक्वल को नए स्तर पर पहुंचा देगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस

ट्रेलर में जो झलकियां दिखाई गई हैं उससे साफ है कि रणवीर रहमान डकैत का खात्मा करने के बाद ल्यारी के नए किंग बनकर राज करेंगे. पहले पार्ट में रणवीर ने सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं दी थी, बल्कि रिकॉर्ड तोड़े, बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम किया और नई पीढ़ी के लिए मास एंटरटेनमेंट की परिभाषा बदल दी. उनकी एक्टिंग को उनके करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक बताया गया.

तीन नहीं, 15 बच्चों के बाप हैं राजपाल यादव, ये शख्स संभाल रहा इन सबकी जिम्मेदारी

19 मार्च को मचेगा कोहराम

ऐसे में दूसरे पार्ट को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. पहली फिल्म ने जहां उनकी बॉक्स ऑफिस पर बादशाहत हासिल की तो वहीं इस ब्लॉकबस्टर ने उनके करियर को मजबूती दी. तो सीक्वल उसे स्थायी रूप से मजबूत करने के लिए तैयार दिख रहा है. इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि रणवीर की गंभीरता और परिपक्व एक्टिंग न सिर्फ उम्मीदों पर खरा उतरेगा, बल्कि उन्हें कहीं आगे तक ले जाएगा. पहले पार्ट ने 1354 करोड़ का कलेक्शन किया था. आपको बता दें, 'धुरंधर 2' थिएटर में 19 मार्च को रिलीज होगी. कहा जा रहा है कि दूसरे पार्ट में छोटे से रोल में यामी गौतम भी नजर आएंगी. इस मूवी का निर्देशन आदित्य धर ने किया है.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2Ranveer Singh

Trending news

'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और कर दी घूंसों की बौछार... EXAM में नकल से रोका तो प्रोफेसर को ठोका
video
VIDEO: घसीटा और कर दी घूंसों की बौछार... EXAM में नकल से रोका तो प्रोफेसर को ठोका
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना