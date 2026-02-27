मुंह में सिगार..हाथ में तलवार लिए नजर आए विवेक ओबेरॉय, 'स्पिरिट' का अब तक का सबसे खतरनाक Look

Vivek Oberoi's First Look of Spirit: संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर काफी बज बना हुआ है.फिल्म से प्रभास और तृप्ति डिमरी का लुक पहले ही आउट हो चुका है. जिसने लोगों के एक्साइटमेंट को डबल कर दिया है. ऐसे में मेकर्स ने अब मूवी से विवेक ओबेरॉय का ऐसा लुक रिवील किया है जिसे देखने के बाद फैंस क्रेजी हो गए हैं.

विवेक का सबसे खतरनाक लुक

मुंह में सिगार, माथे पर गिरते बाल, चेहरे पर काला चश्मा और हाथ में तलवार पकड़े विवेक ओबेरॉय का ये लुक काफी खतरनाक लग रहा है. इस लुक को विवेक ओबेरॉय ने अपने सोशल मीडिया पर जैसे ही शेयर किया तो वो मिनटों में वायरल हो गया.अपने लुक को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा- 'एक राज जो अंधेरे में दबा हुआ है. लेकिन आंख वो डार्क सीक्रेट को हमेशा याद रखती है. सिनेमाघरों में 5 मार्च को रिलीज होगी.'

लुक के फैंस दीवाने

विवेक ओबेरॉय ने जैसे ही अपने लुक की फोटो शेयर की तो उनका ये किलर लुक मिनटो में वायरल हो गया. ज्यादातर फैंस विवेक ओबेरॉय के लुक को पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'ये प्रभास के लुक से बेटर है'. दूसरे ने लिखा- 'हम लोग ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन, ये फायर है.'

कॉप के रोल में प्रभास

रिपोर्ट की मानें तो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में प्रभास कॉप के रोल में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास इस फिल्म में आईपीएस ऑफिसर के रोल प्ले करेंगे. कहा जा रहा है कि इस मूवी में प्रभास का काफी इंटेंस लुक होगा. पहले इस फिल्म में दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था. लेकिन, बाद में दीपिका की जगह तृप्ति डिमरी को लिया गया. ये पैन इंडिया मूवी है जिसे 8 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म का बज इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि ये रणबीर कपूर और रश्मिका की 'एनिमल' के बाद वेंगा की रिलीज होने वाली पहली फिल्म है.