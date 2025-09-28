काला कोट, काला चश्मा और काली बंदूक...शाहरुख खान के 'किंग' सेट से फोटो Leak, कर रहे धुआंधार एक्शन

King Set Leaked Photo: शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म के सेट से किंग खान की एक फोटो लीक हो गई है. इस तस्वीर में शाहरुख ब्लैक कलर के आउटफिट में कैमरे के सामने बिल्कुल किंग अवतार में नजर आ रहे हैं. एक्टर का ये लुक देखने के बाद फैंस का इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया है.

'किंग' सेट से फोटो लीक

इस फोटो को देखकर ऐस लग रहा है कि शाहरुख किसी शिप के पास हाथ में बंदूक और काला चश्मा पहनकर किसी सामने खड़े शख्स पर निशाना साध रहे हैं. काला कोट और आसपास का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सीन किसी एक्शन सीक्वेंस का है. ये फोटो 'किंग' के सेट से जैसे ही वायरल हुई तो फैंस इस मचअवेटेड फिल्म को देखने के लिए और भी बेकरार हो गए.

बाप-बेटी दिखे थे साथ

इससे पहले शाहरुख की एक और तस्वीर किंग के सेट से वायरल हुई थी. जिसमें शाहरुख बेटी सुहाना खान के साथ नजर आ रहे थे. फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी आउटडोर शूट की है. इसमें किंग खान व्हाइट टी-शर्ट के ऊपर एक शर्ट और सिर पर हैट लगाए नजर आए थे. इसके साथ ही ग्रे बियर्ड के साथ अपने लुक को पूरा किया था. जो लोगों को एक नजर में 'जवान' फिल्म की वाइब दे गया. वहीं, सुहाना टैंक टॉप के साथ कार्गो पहने एक्शन सीक्वेस का लुक दे रही थी. इससे पहले अभिषेक बच्चन का लुक भी वायरल हुआ था.

दीपिका का पोस्ट

कुछ वक्त पहले दीपिका पादुकोण ने भी किंग फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले एक पोस्ट किया था. एक्ट्रेस ने लिखा था- '18 साल पहले इन्होंने मुझे एक सबक सिखाया था, जब मैं ओम शांति ओम की शूटिंग कर रही थी. वो ये था कि किस फिल्म को बनाने का एक्सपीरियसं और आप जिन लोगों के साथ उसे बनाते हैं. वो उसकी सफलता से कहीं ज्यादा मायने रखता है. मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं. तब से मैंने अपने हर फैसले में उसी सीख को लागू किया है. शायद यही वजह है कि हम एक साथ छठी फिल्म कर रहे हैं.इसके साथ ही किंग डे वन के हैशटैग का इस्तेमाल किया.'