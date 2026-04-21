'दादी की शादी' का 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर रिलीज, कपिल शर्मा की कॉमेडी ने जीता दिल, ट्विस्ट देख फैंस चौंके

Daadi Ki Shaadi Trailer: कॉमेडी से भरपूर 'दादी की शादी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. कपिल शर्मा, नीतू कपूर स्टारर यह फिल्म सिनेमाघरों में 8 मई को दस्तक देने को तैयार है. फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से इसे लेकर काफी बज बना हुआ है. अब ट्रेलर देखने के बाद फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. यह एक फैमिली एंटरटेनर है, जो थिएटर में हंसी का डबल डोज देने वाली है.

रिद्धिमा कपूर ने किया बॉलीवुड डेब्यू

फिल्म का ट्रेलर अपने साथ एक बड़ा सरप्राइज लेकर आया है. इसमें कपूर खानदान की लाडली रिद्धिमा कपूर की झलक देखने को मिली है. वह फिल्म में अपनी रियल मां नीतू कपूर की बेटी बनी हैं. रिद्धिमा की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग स्किल्स देखकर फैंस का दिल खुशी से गदगद हो गया है. इस फिल्म से वह अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं.

क्या है कहानी?

बता दें कि इस फिल्म की कहानी टोनी की है, जिसके लिए दुल्हन ढूंढी जा रही है. 3 साल हो गए, लेकिन मैचमेकर एक भी अच्छी लड़की नहीं तलाश पाए. आखिरकार टोनी के लिए एक रिश्ता मिलता है. सादिया खातीब हीरोइन का किरदार निभा रही हैं. सादिया और कपिल की शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है. सादिया की मां यानी नीतू कपूर, दादी-नानी की उम्र में शादी करने का फैसला करती हैं. कपिल के दादा उर्फ योगराज सिंह फरमान सुनाते हैं कि अगर लड़की की मां ने शादी की, तो वह यह रिश्ता तोड़ देंगे. नीतू को शादी न करने के लिए काफी मनाया जाता है. वह अपने होने वाले पति कैप्टन अदि विष्णु रेड्डी से मिलवाती हैं, फिर रिद्धिमा कपूर की एंट्री होती है. रिश्तों का ताना-बाना देखने को मिलता है. आगे जाकर खुलासा होता है कि दादी किसी बड़े खतरे में है. अब आखिर क्या होगा, कैसे होगा, यह तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा.

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देखें 'दादी की शादी' का धमाकेदार ट्रेलर

फैंस उड़ा रहे ट्रेलर का मजाक

कपिल शर्मा की इस फिल्म का ट्रेलर देख दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. फैंस को ट्रेलर काफी पसंद आया है. कपिल के फैंस के लिए यह फिल्म किसी बड़ी ट्रीट से कम नहीं है. हालांकि, कई लोगों ने इस ट्रेलर के मजे भी लिए हैं. 3 मिनट 29 सेकंड के इस ट्रेलर का कई यूजर्स ने मजाक भी उड़ाया है. एक शख्स ने कहा, 'ट्रेलर की जगह पूरी फिल्म दिखाने का शुक्रिया, पूरी कहानी ही खोल दी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'थोड़ी और देर ट्रेलर दिखा देते, तो पूरी फिल्म के दर्शन हो जाते.'