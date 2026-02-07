2 घंटे 12 मिनट की सबसे विवादित फिल्म, यूपी में हुई टैक्स फ्री, CM योगी आदित्यनाथ का ऐलान, IMDb रेटिंग भी है 9.6

2026 Controversial Film Godaan: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए गायों की सुरक्षा पर बनी फिल्म ‘गोदान’ को पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ये कदम फिल्म के सोशल मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के मकसद से उठाया गया है. सरकार का मानना है कि इस तरह की फिल्मों से समाज में पॉजिटिव सोच बढ़ती है और लोगों को जरूरी मुद्दों पर जागरूक किया जा सकता है.

फिल्म ‘गोदान’ 6 फरवरी को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण विनोद चौधरी ने किया है. हाल ही में विनोद चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी. इस मुलाकात के बाद फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का फैसला लिया गया. टैक्स फ्री होने से अब दर्शक कम कीमत पर सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्म देख सकेंगे. सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा, ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से गोवंश की सुरक्षा और देखभाल को लेकर गंभीर रहे हैं’.

यूपी में टैक्स फ्री हुई ‘गोदान’

सरकार को उम्मीद है कि इस फिल्म के जरिए लोगों में गायों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी. फिल्म समाज को ये मैसेज देती है कि गोवंश न सिर्फ हमारी संस्कृति का हिस्सा है. साथ ही सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी हम सभी की है. वहीं, एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में फिल्म के प्रमोशन इंचार्ज शांतनु शुक्ला ने कहा कि ‘गोदान’ लोगों को उनकी संस्कृति और धर्म से जोड़ने का काम करती है. उन्होंने बताया कि ये फिल्म वैज्ञानिक नजरिए से समझाती है कि गौ माता इंसानियत के लिए क्यों जरूरी हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने की तारीफ

उनके मुताबिक, फिल्म का मकसद युवाओं को गौ माता के महत्व और उपयोगिता से जोड़ना है. शांतनु शुक्ला ने ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है. अब फिल्में सिर्फ पारंपरिक पारिवारिक कहानियों तक सीमित नहीं रह गई हैं. आज के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सामाजिक मुद्दों, सस्पेंस और थ्रिलर जैसे अलग-अलग विषयों पर काम कर रहे हैं. ‘गोदान’ भी इसी बदलते सिनेमा का एक उदाहरण है, जो समाज से जुड़े मुद्दे को सामने लाती है. इस फिल्म का बजट करीब 40 करोड़ है.

40 करोड़ में बन कर तैयार हुई ‘गोदान’

साथ ही इस फिल्म की शूटिंग कई खूबसूरत लोकेशनों पर की गई है. इसमें उत्तराखंड की वादियां, नोएडा, मथुरा और मुंबई जैसी जगहें शामिल हैं. फिल्म को ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें कई सच्ची घटनाओं को भी जोड़ा गया है, जिससे कहानी और ज्यादा वास्तविक लगती है. ये फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. हालांकि, फिल्म ने ओपनिंग डे पर कम कमाई की, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यूपी में टैक्स फ्री होने के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकाल सकती है.

दिल्ली में हुआ गोदान का प्रीमियर

गौमाता के संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित बहुप्रतीक्षित फिल्म गौदान (Gowdaan) का प्रीमियर दिल्ली में अत्यंत भव्य और गरिमामय रूप से संपन्न हुआ. इस अवसर पर राजनीति, समाज, मीडिया और फिल्म जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की. केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अश्विनी चौबे ने भी फिल्म देखी और इसकी सामाजिक विषयवस्तु की सराहना भी की. फिल्म के निर्देशक और निर्माता विनोद चौधरी ने कहा कि गौदान केवल फिल्म नहीं, बल्कि समाज और गौमाता के महत्व का सशक्त संदेश है. अभिनेता मनोज जोशी ने मुख्य भूमिका में भावनात्मक अभिनय से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है. प्रीमियर के बाद सभी अतिथियों ने फिल्म की कहानी, संवाद, प्रस्तुति और सामाजिक संदेश की प्रशंसा करते हुए इसे समय की आवश्यकता और भारतीय सिनेमा में सामाजिक सरोकारों से जुड़ा प्रभावशाली प्रयास बताया. डॉ सुरेश चौहान सहित फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई प्रतिष्ठित चेहरे भी प्रीमियर में शामिल हुए. इसमें सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल, गणेश सिंह, छत्रपाल गंगवार, महेश कश्यप, चिंतामणि महाराज और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष बिजेंद्र गुप्ता शामिल रहे.