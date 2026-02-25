2026 की सबसे बड़ी विवादित फिल्म, क्या हो पाएगी रिलीज? हाई कोर्ट ने मेकर्स पर दागे तीखे सवाल, बोली- ‘आप नहीं चाहते...’

The Kerala Story 2: केरल हाईकोर्ट में ‘द केरला स्टोरी 2’ को लेकर सुनवाई तेज हो गई है. कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे फिल्म दिखाने से बच रहे हैं. ये फिल्म 27 फरवरी सिनेमाघरों में दस्तक देगी, लेकिन फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है और रिलीज पर रोक की मांग भी उठ रही है. अब सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी है, जो फिल्म की किस्मत तय करेगा.
Trending Photos
The Kerala Story 2 Controversy: केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड’ (The Kerala Story 2 – Goes Beyond) को लेकर बड़ी बात कही. कोर्ट सेंसर बोर्ड यानी CBFC की ओर से दी गई मंजूरी की जांच कर रहा है. सुनवाई के दौरान जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि फिल्म के निर्माता नहीं चाहते कि कोर्ट खुद फिल्म देखे. उन्होंने कहा, ‘आप नहीं चाहते कि कोर्ट फिल्म देखे. आप चाहते हैं कि पहले ये तय हो कि ये निजी याचिका है या जनहित याचिका’.
दरअसल, कोर्ट तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इन याचिकाओं में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और CBFC सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म को ‘सच्ची घटनाओं से इंस्पायर’ बताकर प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इसके नाम में केरल होने के बावजूद कहानी का स्टेट से सीधा संबंध साफ नजर नहीं आता. सुबह की सुनवाई में कोर्ट ने हिंट दिया था कि वो फिल्म देखना चाहती है. जजों ने कहा कि पहली नजर में याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां पूरी तरह बेबुनियाद नहीं लगतीं.
कोर्ट में मेकर्स पर दागे तीखे सवाल
उनका मानना था कि जिस स्टेट को अलग-अलग धर्मों के बीच आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है, उसे नेगेटिव दिखाया जा रहा है तो इस पर गंभीरता से विचार जरूरी है. हालांकि, दोपहर के बाद सुनवाई के दौरान निर्माताओं की ओर से पेश हुए सीनियर वकील एस श्रीकुमार ने दलील दी कि पहले ये तय होना चाहिए कि याचिकाएं जनहित की हैं या निजी हित की. इसी बहस के दौरान जस्टिस थॉमस ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते कि कोर्ट फिल्म देखे’.
डिलीवरी के 3 महीने बाद पहली बार दिखीं कैटरीना कैफ, चेहरे पर साफ नजर आया मां बनने का ग्लो, VIDEO देख पहचानना होगा मुश्किल
क्या 27 फरवरी को हो पाएगी रिलीज?
फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ में धार्मिक परिवर्तन और कथित जबरदस्ती जैसे मुद्दों को दिखाया गया है. इसकी कहानी केरल के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश तक जाती है. फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म की रिलीज डेट 27 फरवरी को तय की गई है, लेकिन रिलीज से ठीक पहले हो रहे विवाद और कानूनी प्रक्रिया ने इसे और चर्चा में ला दिया है. फिलहाल, हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है. अब सभी की नजर कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी है.
‘द केरला स्टोरी’ का सीक्वल
बता दें, ये फिल्म 2023 में आई सुदीप्तो सेन की फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) का सीक्वल है, जिसको बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म में अदा शर्मा, सिद्धि इदनानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी लीड रोल में नजर आई थीं. हालांकि, उस फिल्म को भी काफी विवादों का सामना करना पड़ा था. अब देखना ये है कि क्या ये फिल्म भी पहले पार्ट की तरह बॉक्स ऑफिस पर लोगों का दिल जीत पाती है या नहीं और अच्छी कमाई कर पाती है या नहीं?
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.