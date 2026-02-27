'द केरला स्टोरी 2' को लेकर फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह को बड़ा रिलीफ, हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने पलटा फैसला

The Kerala Story 2: 'द केरला स्टोरी 2' को लेकर काफी वक्त से बवाल मचा हुआ है. ये फिल्म 27 फरवरी को थिएटर में रिलीज होनी थी. लेकिन, 26 फरवरी को केरल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म पर 15 दिन का स्टे लगाया था. वहीं, शुक्रवार, यानी 27 फरवरी को डिविजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया. जस्टिस एसए धर्माधिकारी और पीवी बालकृष्णन की डिविजन बेंच ने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी. इस फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई थी.

15 दिनों के स्टे वाला फैसला स्थगित

जानकारी के मुताबिक डिविजन बेंच ने 15 दिनों के स्टे वाले फैसले को स्थगित कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी. दरअसल, इस मूवी की रिलीज डेट 27 फरवरी थी. इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने UA 16+ सर्टिफिकेशन 16 फरवरी को दे दिया था. जिसके बाद 26 फरवरी को इस मूवी पर सिंगल जज जस्टिस कुरियन ने अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने उस वक्त अपने बयान में कहा कि सेंट्रस बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने देते वक्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया. फिल्म में बहुत सारा ऐसा कंटेट है जो समाज में आपसी सद्भाव को बिगाड़ता है.

क्यों मचा है 'द केरला स्टोरी 2' के खिलाफ बवाल?

'द केरला स्टोरी 2' का जब से टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से बवाल मचा हुआ है. विवाद इतना बढ़ा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया. इस वजह से फिल्म 27 फरवरी को रिलीज नहीं हो सकी. इस मूवी पर आरोप लगा है कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है. इसके खिलाफ बायोलॉजिस्ट श्रीदेव नंबूदरी ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें फिल्म की रिलीज और पब्लिक स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की थी.