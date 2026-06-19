Kala Hiran Movie Controversy: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता गोविंद नामदेव ने खुद को अमित जानी की अपकमिंग फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ से पूरी तरह अलग कर लिया है. ये फिल्म साल 1998 के मशहूर काले हिरण शिकार मामले से इंस्पायर बताई जा रही है. इस फिल्म में गोविंद नामदेव बिश्नोई समाज की तरफ से इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले एक वकील का किरदार निभा रहे हैं. लेकिन जैसे ही इस फिल्म का पहला टीजर सामने आया, वैसे ही हर तरफ हंगामा मच गया. लोगों का कहना है कि फिल्म सलमान खान के ‘ब्लैकबक केस’ से इंस्पायर है.
इसी वजह से फिल्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. गोविंद नामदेव ने ये दावा किया है कि उन्हें फिल्म की असली कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था. उनका कहना है कि मेकर्स ने उन्हें धोखे में रखा और फिल्म का असली मकसद उसने छुपाया. इस बयान के तुरंत बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने गोविंद नामदेव को 50 लाख का एक कानूनी नोटिस भेज दिया है. इस नोटिस में उनसे सात दिनों के अंदर सबके सामने माफी मांगने को कहा गया है. साथ ही प्रोडक्शन हाउस को नुकसान पहुंचाने के बदले 50 लाख रुपये का जुर्माना भरने की मांग भी की गई है.
इस पूरे मामले पर फिल्म की कमान संभाल रहे डायरेक्टर भरत एस श्रीनेत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए खुलकर बात की है. अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ‘हो सकता है उस समय उनका मूड कुछ और रहा हो, लेकिन वे फिल्म की एक-एक बात अच्छे से जानते थे. मैं एक सीनियर कलाकार के नाते उनकी बहुत इज्जत करता हूं. लेकिन चूंकि अब ये एक कानूनी मामला बन चुका है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता. प्रोडक्शन टीम ने उन्हें नोटिस भेज दिया है’. गोविंद नामदेव का कहना है कि उन्हें पहले इस फिल्म का नाम ‘संभल’ बताया गया था.
दूसरी तरफ फिल्म ‘सिकंदर’ को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. एक्टर सोनू मिश्रा ने दावा किया है कि इस फिल्म में लीड एक्टर निभाने के लिए पहले उन्हें अप्रोच किया गया था. उनका कहना है कि ये किरदार कथित तौर पर सलमान खान पर आधारित था. सोनू ने फिल्म की कुछ दिनों तक शूटिंग भी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे छोड़ दिया. उनका आरोप है कि मेकर्स उन पर मीडिया में जाकर सलमान के खिलाफ बयानबाजी करने का दबाव बना रहे थे. दूसरी तरफ, फिल्म के डायरेक्टर भरत ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए उनको पहचाने से इनकार कर दिया.
उनका कहना है कि वे सोनू मिश्रा नाम के किसी भी एक्टर को नहीं जानते. भरत ने कहा कि सोनू नाम का कोई एक्टर सेट पर कभी नहीं आया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ‘लोग गर्म तेल में पकौड़े तलना चाहते हैं. फिल्म के असली हीरो का नाम काशिफ इकबाल खान है’. डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म की शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा और सभी कलाकारों ने सेट पर अच्छा समय बिताया. मुकेश तिवारी से लेकर गोविंद नामदेव तक सभी ने बहुत ही सहयोग किया और दिल लगाकर काम किया. इसलिए गोविंद नामदेव के अचानक बदले सुर देखकर वह खुद हैरान हैं.
इस बीच सुपरस्टार सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. सलमान के वकीलों का कहना है कि ये फिल्म उनके 28 साल पुराने काले हिरण मामले पर आधारित है और इससे उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का वायलेंस होता है. लेकिन डायरेक्टर भरत को पूरा भरोसा है कि उनकी फिल्म जल्द ही रिलीज होगी. उन्होंने कहा, ‘असली घटनाओं और संवेदनशील मुद्दों पर कई फिल्में बनती हैं. हमारी फिल्म जोधपुर की एक घटना से इंस्पायर है और हम इसमें सलमान खान को नहीं दिखा रहे हैं’.