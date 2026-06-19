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‘काला हिरण’ फिल्म पर बढ़ता जा रहा विवाद! डायरेक्ट ने सोनू मिश्रा को पहचाने से किया इनकार, बोले- ‘सब जानते थे गोविंद नामदेव...’

Kala Hiran Movie Controversy: इन दिनों अमित जानी की फिल्म ‘काला हिरण’ विवादों का सामना कर रही है, जिसका असर इसकी रिलीज डेट पर भी पड़ रहा है. इसी बीच इस फिल्म में नजर आने वाले एक्टर गोविंद नामदेव भी अपने बयानों से खूब सुर्खियों बटोर रहे हैं, जिन्हें मेकर्स ने 50 लाख का नोटिस भेजा है. अब फिल्म डायरेक्टर का कहना है कि...

Written ByVandana Saini
Published: Jun 19, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:05 AM IST
‘काला हिरण’ फिल्म पर बढ़ता जा रहा विवाद! डायरेक्ट ने सोनू मिश्रा को पहचाने से किया इनकार, बोले- ‘सब जानते थे गोविंद नामदेव...’
Image Credit: Kala Hiran Movie Controversy

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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