अश्लील गाने के विवाद में नोरा फतेही के पास आखिरी मौका, कल महिला आयोग के सामने होंगी पेश; संजय दत्त को भी 8 अप्रैल को पेश होने का समन

कन्नड़ फिल्म 'केडी द डेविल' के गाने ‘सरके चुनर’ से जुड़े विवाद में अभिनेत्री नोरा फतेही गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के समक्ष पेश होंगी. आयोग ने इस मामले में नोरा फतेही को समन जारी किया था, जिसके जवाब में वह गुरुवार सुबह 11.30 बजे आयोग के सामने उपस्थित होंगी. राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस गाने से संबंधित शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई निर्धारित की है. मीडिया को जारी सूचना में आयोग ने सभी सदस्यों से इसका संज्ञान लेने का अनुरोध किया है. ‘सरके चुनर’ गाने के बोल, वीडियो और प्रस्तुति को लेकर कुछ संगठनों और महिला समूहों ने आपत्ति जताई थी. इनमें गाने को महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया गया था.

एनसीडब्ल्यू का स्वतः संज्ञान

इस विवाद के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और अभिनेत्री नोरा फतेही को नोटिस भेजा था. नोरा फतेही इस गाने में अभिनेता संजय दत्त के साथ मुख्य भूमिका में नजर आई थीं. गाने की रिलीज के बाद सोशल मीडिया के साथ ही आमजन के बीच जमकर आलोचना हुई. कई लोगों और महिला अधिकार संगठनों ने इसे अश्लीलता और महिलाओं का अपमान माना.

राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले में सभी पहलुओं पर गौर कर रहा है. आयोग का मानना है कि मनोरंजन के नाम पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कंटेंट पर सख्ती से निपटा जाना चाहिए. सुनवाई में नोरा फतेही से आयोग उनके गाने से जुड़े पहलुओं, इसके निर्माण और प्रस्तुति पर सवाल पूछ सकता है. अभिनेत्री को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा.

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संजय दत्त मांग चुके हैं माफ़ी

वहीं, मामले को लेकर अभिनेता संजय दत्त आयोग के समक्ष 27 अप्रैल को पेश हो चुके हैं, जहां उन्होंने लिखित रूप में माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा कभी भी महिलाओं या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. इस दौरान आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने उनसे कई सवाल पूछे और कलाकारों की सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया.

सुनवाई के दौरान संजय दत्त ने अहम ऐलान किया कि वह 50 आदिवासी लड़कियों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे से हर प्रोजेक्ट में महिलाओं और बच्चों की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

नोरा फतेही दे चुकी हैं सफाई

अश्लील गाने पर विवाद बढ़ने के बाद एक्ट्रेस ने बयान जारी कर सफाई दी थी. उन्होंने कहा है कि उनसे कन्नड़ में गलत ट्रांसलेशन बताकर पूरा गाना शूट करवाया गया और फिर बिना अप्रूवल या परमिशन गाने को हिंदी में बना लिया. उन्होंने कहा कि मेकर्स ने लिरिकल गाने को बिना इजाजत लिए उनकी AI इमेज के साथ रिलीज किया.