अपकमिंग फिल्म केडी: द डेविल का आइटम नंबर 'सरके चुनर तेरी सरके' गानों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. वहीं, अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही भी चौतरफा घिर गई हैं. संसद से लेकर सड़क तक इस गाने की अश्लीलता पर पहले ही बवाल मचा है, इसी बीच अब इस मामले ने धार्मिक मोड़ ले लिया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित ‘मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता’ ने इस गाने को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है.

शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने इस फतवे में गाने की सामग्री को बेहद आपत्तिजनक और इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ बताया गया है. वहीं, मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने अपने ऑफिसियल पत्र में साफ किया है कि इस्लाम हया (लज्जा) और अच्छे अखलाक (आचरण) की तालीम देता है. जारी फतवे के अनुसार, ‘अश्लील गाने, नाच और आपत्तिजनक दृश्य बनाना या उनमें भाग लेना इस्लाम में ‘हराम’ और ‘गुनाह-ए-कबीरा’ (बड़ा पाप) है. फतवे में आगे कहा गया है कि कलाकार चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर वह इस तरह के कृत्यों में शामिल होता है जैसा कि नोरा फतेही के मामले में देखा गया… तो वह इस्लामी उसूलों के खिलाफ है.

विवाद पर नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी

उधर, एक्ट्रेस नोरा फतेही ने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह इतना भद्दा है. नोरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह कहती दिख रही है, "तीन साल पहले मैंने इस गाने को कन्नड़ भाषा में शूट किया था. मैंने यह गाना इसलिए किया क्योंकि यह एक बड़ी फिल्म थी और इसमें बड़े अभिनेता संजय दत्त हैं. मुझे फिल्म मेकर्स पर भी काफी भरोसा था, इसलिए मैं इस गाने को करने के लिए राजी हो गई. जब मैंने यह गाना शूट किया तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह इतना भद्दा है, लेकिन जब मैंने इसको हिंदी में सुना तो मुझे समझ में आया कि यह बेहद भद्दा है."

Add Zee News as a Preferred Source

32 साल पहले आया वो अश्लील गाना...जिसके डबल मीनिंग बोल सुनकर मच गया था तहलका, आज भी सुन लोग हो जाएंगे शर्म से लाल; लेकिन थियेटर में खूब बजी थीं सीटियां

उन्होंने आगे लिखा, ''मैं सभी से यह भी अनुरोध करती हूं कि कृपया उस गाने को आगे शेयर करना बंद करें, क्योंकि ऐसा करके आप उसे बेवजह और प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. दूसरी तरफ, मैं यह भी देख रही हूं कि कुछ लोग इस मौके का इस्तेमाल मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने के लिए कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.'' नोरा ने आखिर में लिखा, ''खैर, मैं और मेरी टीम आगे से ऐसे मामलों में और ज्यादा सावधानी बरतेंगे. लेकिन, मैं फिर से साफ करना चाहती हूं कि मुझे उस हिंदी गाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मैंने उस पर परफॉर्म नहीं किया और मेरी इमेज के साथ उसे इस्तेमाल करने की कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी.''

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा नोटिस

बता दें कि गाने के हिंदी वर्जन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, लेकिन अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला एवं बाल कल्याण अधिनियम, 1990 के तहत अश्लीलता और अभद्रता के आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग ने "सरके चुनर तेरी सरके" गाने और फिल्म से जुड़े भी लोगों पर कार्रवाई करने की जानकारी दी. आयोग की तरफ से लिखा गया, प्रथम दृष्टया गीत की सामग्री यौन उत्तेजक, आपत्तिजनक और भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और पीओसीएसओ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतीत होती है. आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है और अभिनेत्री नोरा फतेही, रकीब आलम, अभिनेता संजय दत्त, वेंकट के. नारायण (निर्माता, केवीएन समूह) और निर्देशक को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किए गए हैं.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जानकारी दी कि सभी को 24 मार्च को सभी संबंधित दस्तावेज के साथ दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर उपस्थित होने के लिए कहा है. उपस्थित न होने पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है.

विवादों में सरके चुनर तेरी सरके' गाना

'सरके चुनर तेरी सरके' गाना अपने अश्लील लिरिक्स की वजह से आलोचना का सामना कर रहा है. मामले पर ट्रोलिंग होने पर नोरा का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि हिंदी में गाना इतना बुरा होने वाला है, क्योंकि सॉन्ग को कन्नड़ में शूट किया गया था. हिंदी वर्जन सॉन्ग को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. अभिनेत्री ने यह भी साफ कर दिया कि वो गाने का प्रचार नहीं करने वाली हैं. इससे पहले संसद में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया कि कलात्मकता और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसे गानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गाने को पहले ही बैन कर दिया गया है.