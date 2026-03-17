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यूट्यूब से हटा गाना 'सरके चुनर तेरी', बवाल के बाद मेकर्स का बड़ा फैसला; संजय दत्त-नोरा फतेही के साथ डायरेक्टर पर FIR की मांग

Sarke Chunar Controversy: नोरा फतेही और संजय दत्त के नए गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. संजय दत्त और नोरा फतेही के फिल्म 'केडी- द डेविल' (KD: The Devil) के लेटेस्ट गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 04:07 PM IST
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यूट्यूब से हटा गाना 'सरके चुनर तेरी', बवाल के बाद मेकर्स का बड़ा फैसला; संजय दत्त-नोरा फतेही के साथ डायरेक्टर पर FIR की मांग

फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर गाने रिलीज होते ही चर्चा का विषय बन जाते हैं, लेकिन कई बार यही गाने विवादों में भी घिर जाते हैं. हाल ही में फिल्म 'केडी- द डेविल' का गाना 'सरके चुनर' भी सुर्खियों में बना हुआ है. गाने के बोल और डांस को लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई. शुरुआत में यह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित था, लेकिन धीरे-धीरे इसमें बड़े नाम और संस्थाएं भी शामिल होती गईं और विवाद बढ़ता गया. इसी बीच मेकर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए गाने को यूट्यूब से हटा दिया और अब इसे नए वर्जन में वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं.

'सरके चुनर' गाने पर विवाद

'सरके चुनर' गाने को संजय दत्त और नोरा फतेही पर फिल्माया गया था. रिलीज के बाद ही कई लोगों ने इसके बोल को आपत्तिजनक और डबल मीनिंग बताया. साथ ही गाने की कोरियोग्राफी को भी भड़काऊ करार दिया. गाने की आलोचना तेजी से बढ़ती गई. विवाद बढ़ता देख मेकर्स ने गाने को यूट्यूब से हटा दिया. साथ ही इस गाने को नए वर्जन के साथ तैयार करने का फैसला लिया, जिसमें गाने के बोल बदले जाएंगे, ताकि किसी की भावनाएं आहत न हों. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि यह नया गाना कब तक रिलीज होगा, लेकिन मेकर्स इसे जल्द ही दर्शकों के सामने लाने की कोशिश में हैं.

विरोध के बाद यूट्यूब से हटाया गया गाना

इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गाने को लेकर नोटिस जारी किया. आयोग ने गाने में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर चिंता जताई और इस पर जवाब मांगा. इसके अलावा, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने भी गाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि गाने के बोल अश्लील हैं और यह समाज, खासकर बच्चों पर गलत असर डाल सकते हैं. उन्होंने मेकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सितारों ने भी इस पर अपनी राय रखी. मशहूर गायक अरमान मलिक ने इसे गीत लेखन का 'सबसे निचला स्तर' बताया, जबकि पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने भी गाने और इसमें काम करने वाले कलाकारों की आलोचना की.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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