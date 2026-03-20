नोरा फतेही का गाना ‘सरके चुनर’ गाकर बड़ा पछता रहीं सिंगर, अश्लील लिरिक्स पर मांगी माफी, बोलीं- ‘मुझसे गलती हुई...’

Sarke Chunar Song Controversy: नोरा फतेही के गाने ‘सरके चुनर’ के लिरिक्स को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मामला संसद तक पहुंच चुका है और कई बड़े नामों को नोटिस मिला है. इतना विरोध होने के बाद सिंगर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी. गाने को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया.
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Sarke Chunar Song Controversy: नोरा फतेही के गाने ‘सरके चुनर’ को लेकर शुरू हुआ विवाद और बढ़ता ही जा रहा है. गाने के कथित अश्लील बोलों पर लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. मामला संसद तक पहुंच चुका है और कई बड़े नामों को नोटिस मिला है. इतना विरोध होने के बाद सिंगर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी. उन्होंने साफ कहा कि उनका मकसद कभी भी किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था.
सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध के बीच उन्होंने फैंस और आम जनता से समझदारी दिखाने की अपील भी की. इस पूरे मामले ने गाने को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है. मंगली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि गाने के बोलों में बदलाव किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जल्द ही इसका नया वर्जन रिलीज किया जाएगा, जिसमें आपत्तिजनक शब्दों को हटाया जाएगा. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गाने को फिलहाल सभी प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है.
‘सरके चुनर’ विवाद पर मंगली ने माफी मांगी
उन्होंने लिखा, ‘अनजाने में हुई इस गलती के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूं. हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था’. बताया जा रहा है कि इस गाने का हिंदी वर्जन इसी हफ्ते की शुरुआत में रिलीज हुआ था. रिलीज के तुरंत बाद ही इसके बोलों को लेकर विवाद शुरू हो गया. कई लोगों ने इसे अश्लील और आपत्तिजनक बताया. मामला इतना बढ़ गया कि ये संसद तक पहुंच गया. सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि इस गाने पर पहले ही रोक लगा दी गई है. इसके बाद विवाद और भी तेज हो गया.
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नोरा-संजय ने विवाद से खुद को किया अलग
गाने में नजर आने वाली नोरा फतेही और संजय दत्त भी इस विवाद में घिर गए. हालांकि, दोनों ने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया है. नोरा फतेही ने कहा कि उन्होंने इस गाने का कन्नड़ वर्जन करीब 3 साल पहले रिकॉर्ड किया था. उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने हिंदी वर्जन सुना, तो उन्होंने तुरंत निर्माताओं को इस बारे में बात की थी. गाने के बोल लिखने वाले गीतकार रकीब आलम ने भी विवाद पर अपनी सफाई देते हुए कहा उन्हें कन्नड़ गाने का सीधा ट्रांसलेशन करने के लिए कहा गया था और उन्होंने वही किया.
‘केडी द डेविल’ गाने पर NCW का समन जारी
उनके मुताबिक, उन्होंने पहले ही निर्माताओं को आगाह कर दिया था कि हिंदी बोल आपत्तिजनक लग सकते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि मूल कन्नड़ गाने के बोल फिल्म के निर्देशक प्रेम ने लिखे थे. ये गाना आने वाली कन्नड़ फिल्म ‘केडी: द डेविल’ का हिस्सा है, जिसे हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज किया गया था. इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी सख्त नजर आ रहा है. आयोग ने अश्लीलता के आरोपों को देखते हुए नोरा फतेही, संजय दत्त, रकीब आलम और कई लोगों से जवाब मांगा है. सभी लोगों को 24 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया गया है.
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