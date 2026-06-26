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34 स्टार्स, 900 लोग और 50 वैनिटी वैन... क्यों डायरेक्टर अहमद खान के लिए सिरदर्द बन गई थी ‘वेलकम टू द जंगल’? बोले- ‘सबसे बड़ी परेशानी...’

Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार की मच अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं. इसी बीच फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने फिल्म के सेट और शूटिंग से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए. उन्होंने बताया कैसे इस फिल्म की शूटिंग उनके लिए सिरदर्द बन गई थी. सेट पर हर दिन 900 लोग क्यों जुटते थे? चलिए बताते हैं परदे के पीछे की असली कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 26, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:11 AM IST
34 स्टार्स, 900 लोग और 50 वैनिटी वैन... क्यों डायरेक्टर अहमद खान के लिए सिरदर्द बन गई थी ‘वेलकम टू द जंगल’? बोले- ‘सबसे बड़ी परेशानी...’
Image Credit: Welcome To The Jungle Director Ahmed Khan Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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