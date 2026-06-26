Welcome To The Jungle Director: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं, जिसको ऑडियंस का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सोशल मीडिया पर लोग फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं. इस कॉमेडी फिल्म की सबसे खास बात ये है कि इसमें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 34 बड़े कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं. इतनी बड़ी स्टारकास्ट को एक साथ पर्दे पर लाना कोई आसान काम नहीं था. फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान के लिए शूटिंग को पूरी तरह संभालना किसी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं था.
अपने एक हालिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शूटिंग के दौरान की मजेदार बातें शेयर कीं. अहमद खान ने बताया कि फिल्म के सेट पर हर दिन का माहौल किसी फिल्म की शूटिंग जैसा नहीं लगता था. वहां के हालात देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट को मैनेज किया जा रहा हो. उन्होंने बताया कि भले ही ऑडियंस को स्क्रीन पर सिर्फ 34 कलाकार दिखाई देंगे, लेकिन कैमरे के पीछे की कहानी पूरी तरह अलग थी. हर बड़े स्टार के साथ उनकी खुद की एक बड़ी टीम होती है, जिसमें पर्सनल स्टाफ और बॉडीगार्ड्स शामिल होते हैं. शूटिंग किस मेले से कम नहीं लगता था.
डायरेक्टर अहमद खान ने बताया कि फिल्म के सेट पर लोगों को संभालना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम हुआ करता था. उनके मुताबिक, हर एक्टर के साथ आमतौर पर 4 से 5 लोग रहते हैं. इस वजह से सिर्फ एक्टर्स और उनके पर्सनल स्टाफ की गिनती ही करीब 150 तक पहुंच जाती थी. इसके साथ ही, फिल्म के अपने 200 क्रू मेंबर्स, पूरी स्टंट टीम, घुड़सवार और लगभग 150 से 200 बैकग्राउंड डांसर्स भी हमेशा सेट पर तैनात रहते थे. अहमद खान ने कहा कि, ‘कई बार तो सेट पर एक साथ 700 से 900 लोग मौजूद होते थे. इतने बड़े हुजूम को एक साथ संभालना वाकई बेहद मुश्किल काम था’.
इतनी बड़ी टीम के रहने और गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम करना मेकर्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था. फिल्म के क्रू से जुड़े अहमद खान ने बताया, ‘हमें सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो बड़े-बड़े मैदान किराए पर लेने पड़े थे ताकि 50 वैनिटी वैन को आराम से पार्क किया जा सके’. इसके साथ ही जूनियर आर्टिस्ट्स के बैठने, मेकअप रूम और बाकी जरूरी चीजों की अरेंजमेंट्स भी करनी पड़ी थी. सेट का माहौल ऐसा था कि वहां रोजाना करीब 200 से 250 गाड़ियां आती-जाती थीं, जिनमें स्टार्स और टीम का पर्सनल स्टाफ मौजूद होता था. इतने बड़े लेवल पर चीजें मैनेज करना वाकई बड़ा टास्क था.
फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले अहमद खान ने अपने ऑफिस में एक बहुत बड़ा चार्ट बोर्ड लगाया था, जिस पर सभी 34 कलाकारों की तस्वीरें लगी हुई थीं. उन्हें हर दिन सामने देखकर शेड्यूल तय करना पड़ता था. किसी कलाकार से 5 दिन तो किसी से 8 दिन की डेट्स लेना किसी मुश्किल पहेली को सुलझाने जैसा था. कई बार कलाकारों की गिनती इतनी ज्यादा हो जाती थी कि टीम खुद भूल जाती थी कि आज कौन-सा एक्टर आने वाला है और कौन नहीं. उन्होंने हंसते हुए बताया, ‘जब सेट पर 15 स्टार्स होते थे, तो हम कहते थे कि आज बहुत आराम का दिन है, क्योंकि 15 लोग फिल्म की पूरी स्टारकास्ट होती है’.
उन्होंने ये भी माना कि इतने सारे बड़े सितारों के साथ काम करते समय उनके ईगो और इमोशंस का पूरा ख्याल रखना पड़ता है. बता दें, इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस, लारा दत्ता, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, फरीदा जलाल, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, उर्वशी रौतेला, यशपाल शर्मा, श्रेयस तलपड़े, विंदू दारा सिंह और दिवंगत पंकज धीर जैसे बड़े कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं और ये फिल्म आज यानी 26 जून को रिलीज हो चुकी है.