2 घंटे 30 मिनट की जबरदस्त हॉरर-कॉमेडी फिल्म... बॉक्स ऑफिस पर खूब मचाया गदर; अब Netflix पर देने वाली है दस्तक

पहले लोगों के पास एंटरटेनमेंट का एक ही साधन हुआ करता था जब कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तब उसे देखने के लिए लोगों को थिएटर जाना पड़ता था और उस फिल्म का टीवी पर आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. जब से ओटीटी प्लेटफॉर्मस लोगों की जिंदगी में आए हैं उनके लिए लाइफ सेट हो चुकी है, क्योंकि अब फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के 56 दिनों के अंदर-अंदर ओटीटी पर रिलीज हो जाती हैं. ऐसी ही एक फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है.
ये एक मजेदार हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसने सिनेमाघरों में लोगों को खूब दिल बहलाया. सिनेमाघरों में अपनी धाक जमाने के बाद अब ये सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को एंटरटेन करने आ रही है. काफी लंबे समय से जो लोग इसके ओटीटी पर आने का वेट कर रहे थे, वो जल्द ही खत्म होने वाला है. मूवी लवर्स के लिए वीकेंड को मजेदार बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं. लगभग 2 घंटे 30 मिनट की ये मजेदार हॉरर-कॉमेडी फिल्म फिल्म का नाम ‘कोरियन कनकराजु’ है.
इस फिल्म में लीड रोल में साउख के मशहूर अभिनेता वरुण तेज नजर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी के लीड कनकराजु की है, जो स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल, लेकिन दिल का साफ और बेपरवाह लड़का है. वो अपने इलाके में एक ट्रेडिशनल भजन मंडली चलाकर अपने घर-परिवार की गाड़ी खींच रहा होता है. कनकराजु का दिल अपनी ही बस्ती की एक लड़की चैत्रा पर आ जाता है, जो मोटर कारखाने में नौकरी करती है. चैत्रा की दुनिया थोड़ी अलग है, उसे विदेशी लाइफस्टाइल, गानों और ड्रामों से काफी ज्यादा लगाव है और उसका सबसे बड़ा सपना सात समंदर पार जाने का है.
सब कुछ आम दिनों की तरह ही चल रहा होता है कि अचानक एक दिन एक मिस्टीरियस हादसे से कनकराजु की पूरी दुनिया पलट जाती है. एक अजीब बर्तन में रखी चीज को अनजाने में पीते ही उसके अंदर एक विदेशी की आत्मा दाखिल हो जाती है. इसके बाद जैसे ही कोई उस देश का नाम लेता है, कनकराजु में बिजली जैसी फुर्ती, गजब की मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी का हुनर आ जाता है. इस हरकत को देखकर उसके आसपास के लोग हैरान-परेशान रह जाते हैं और यहीं से हंसी के ठहाके शुरू होते हैं. हालांकि, कहीं-कहीं पर कहानी थोड़ी डरावनी भी लगती है.
कहानी में असली रोमांच तब पैदा होता है जब पता चलता है कि उस भटकी हुई आत्मा का एक अधूरा काम बाकी है, जो सिर्फ विदेश की धरती पर जाकर ही पूरा हो सकता है. इस बला से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने और खुद को पहले जैसा नॉर्मल इंसान बनाने के लिए कनकराजु निकल पड़ता है. इस अजीब मिशन पर उसके साथ उसकी लवर चैत्रा और उसका फोटोग्राफर दोस्त कृष्णाप्पा भी चल पड़ते हैं, जहां कदम-कदम पर नई मुश्किलें और गुदगुदाने वाले हालात उनका सामना करते हैं. इस फिल्म की खास बात ये है इसकी कहानी आपको आखिर तक बांधे रखती है.
इस फिल्म का डायरेक्शन मेरलापका गांधी ने बेहद सधे हुए अंदाज में किया है. वरुण तेज कोनिडेला के साथ रितिका नायक की जोड़ी पर्दे पर बेहद तरोताजा और प्यारी नजर आती है. इनके अलावा सत्य, सुनील वर्मा, दक्षा नागरकर, वीटीवी गणेश, महेश अचंता और श्रीनिवास अवसरला जैसे मंझे हुए कलाकारों ने कॉमेडी को नए स्तर पर पहुंचाया है. फिल्म को खास बनाने में संगीतकार थमन का भी बड़ा हाथ रहा है, जिन्होंने हर सीन में जान फूंक दी है. बता दें, ये फिल्म 4 सिंतबर 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है, जिसको एक बाद तो देखना बनता है.