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2 घंटे 30 मिनट की जबरदस्त हॉरर-कॉमेडी फिल्म... बॉक्स ऑफिस पर खूब मचाया गदर; अब Netflix पर देने वाली है दस्तक

Korean Kanakaraju OTT: अगर आप भी वीकेंड पर कुछ नया, मजेदार और रोमांच से भरा देखने का मन बना रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी फिल्म यूनिक हॉरर कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको हंसाने के साथ-साथ डराएगी भी. इस फिल्म की कहानी गांव के सीधे-सादे लड़के के ईद-गिर्द घूमती है, जो एक आत्मा के वश में होता जाता है और फिर...

Written ByVandana Saini
Published: Sep 02, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:06 PM IST
2 घंटे 30 मिनट की जबरदस्त हॉरर-कॉमेडी फिल्म... बॉक्स ऑफिस पर खूब मचाया गदर; अब Netflix पर देने वाली है दस्तक
Image Credit: जल्द ओटीटी पर दस्तक देने वाली है ये मजेदार हॉरर-कॉमेडी फिल्म (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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