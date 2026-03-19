'धुरंधर 2' हिट होने में रणवीर-आदित्य धर का नहीं है पूरा क्रेडिट, खुद नए लियारी किंग ने किया खुलासा, बोले- 1000 करोड़ में 500 करोड़ तो इनकी वजह से

Ranveer Singh on Dhurandhar 2 Collection: 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के अलावा अगर दर्शकों को किसी की परफॉर्मेंस बेहतरीन लग रही है तो वो राकेश बेदी हैं. राकेश बेदी ने फिल्म में कराची के पॉलिटिशियन जमील जमाली का किरदार प्ले किया है. जो सारा अर्जुन के पिता और रणवीर सिंह के ऑनस्क्रीन ससुर बने हैं. हाल ही में राकेश बेदी ने एक इंटरव्यू के दौरान 'धुरंधर' टीम की तारीफ की और ये भी बताया कि शूटिंग के आखिरी दिन रणवीर सिंह ने उनसे क्या कहा.

500 करोड़ राकेश जी की वजह से होंगे

एक पॉडकास्ट के दौरान बात करते हुए राकेश बेदी ने कहा- 'बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही हमारी. जब मेरा लास्ट डे था शूटिंग का तब रणवीर ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला कि अगर ये फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन करेगी तो 500 करोड़ राकेश जी की वजह से होंगे. राकेश ने कहा कि मैंने रणवीर से कहा कि इतने बड़े स्टेटमेंट मत दो. इस पर रणवीर ने जवाब में कहा कि मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं.'

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सेट पर माहौल था शानदार

राकेश बेदी ने आगे कहा कि 'एक कैरेक्टर एक्टर के लिए इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है? एक डायरेक्टर जो बोल रहा है और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला फिल्म के दौरान- राकेश जी जब आपका लास्ट डे आएगा शूटिंग का तो मैं रो पडूंगा. सर मैं आपको बहुत मिस करूंगा. इस तरह का शूटिंग के दौरान माहौल था सेट पर. तो ऐसे सेट पर काम अच्छा ही होगा ना.'

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क्या तोड़ पाएगी 'धुरंधर' पार्ट वन का रिकॉर्ड?

'धुरंधर' ने भारत में 838.5 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1303.35 करोड़ का कलेक्शन किया था. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' अपने ही फिल्म के रिकॉर्ड तो ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड बनाएगी. इस फिल्म में रणवीर सिंह भारतीय जासूस हमजा का रोल निभा रहे हैं जो लियारी के गैंग का खात्मा करने आया है. पहले पार्ट के आखिर में दिखाया गया है कि वो लियारी किंग रहमान डकैत को मार गिराता है जिसका रोल अक्षय खन्ना ने निभाया था. दूसरे पार्ट की कहानी यहीं से आगे शुरू होगी.